Aumentan incentivos económicos en parejas para resolver caída en la natalidad en Japón

Estados Unidos.– Elon Musk recuperó el título de la persona más rica del mundo, según los cálculos de Bloomberg.

El CEO de Tesla había perdido el primer lugar frente a Bernard Arnault, CEO de la marca de lujo francesa LVMH en diciembre de 2022, con lo que Musk quedó como el segundo en la lista por más de dos meses. Sin embargo, según informes de Bloomberg, el despunte en las acciones de Tesla hasta este lunes impulsaron a Musk de nuevo a la cima del Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

El valor neto de la fortuna de Musk era de US$ 187.100 millones hasta el cierre de las operaciones de este lunes, según Bloomberg, superando por poco la fortuna de US$ 185.300 millones de Arnault.

Si bien las acciones de Tesla cayeron en picada el año pasado, tras la problemática adquisición de Twitter por parte de Musk y una desaceleración generalizada en el mercado de la tecnología, las acciones del fabricante automotriz han incrementado en 2023.

Aunque Musk ostenta el título actual de la persona más rica del mundo, también se hizo acreedor del récord de la mayor fortuna perdida por alguien en la historia. A finales del año pasado, Musk se convirtió en la primera persona en perder US$ 200.000 millones en riqueza, después de que su patrimonio neto cayera de unos US$ 340.000 millones en noviembre de 2021 a US$ 137.000 millones en diciembre de 2022.

Con información de CNN en Español