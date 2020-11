Aumentó 40% consumo de alcohol por contingencia

Ciudad de México. – En la capital del país se desplegarán más de 10 mil agentes de policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, durante los 13 días en los que se llevará a cabo el Buen Fin 2020.

Las actividades serán realizadas del 9 al 22 de noviembre del Buen Fin, en los que se espera que haya menos afluencia de personas en las tiendas, debido a la pandemia de Covid-19, aun así, se espera que la gente salga de sus casas a hacer sus compras de manera presencial.

Para esto se realizará un operativo de seguridad y vialidad en el que participan 10 mil 624 policías de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana con 763 vehículos, 27 motocicletas, una ambulancia y un helicóptero.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que los agentes vigilaran este Buen Fin las inmediaciones de centros comerciales, lugares de esparcimiento, bancos y cajeros automáticos, además de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y los corredores turísticos y gastronómicos del Centro Histórico, así como los centros y quioscos de las 16 alcaldías.

Los agentes vigilarán que no se cometan delitos, pero también estarán para facilitar el tránsito a través de que los conductores respeten las señales, los accesos vehiculares y peatonales y que no se estaciones en doble fila.

El objetivo es evitar robos a las personas a fin de cuidar su integridad física y patrimonial, a través de delitos, alteraciones al orden o faltas administrativas.

Además, debido a la pandemia de Covid-19, cuidarán a los clientes para que cumplan con las medidas sanitarias para prevenir el contagio del coronavirus a través de invitar a usar el cubrebocas, gel antibacterial y que se mantenga la sana distancia.

Los policías vigilarán aglomeraciones e invitan a las personas a ir sin menores de edad.

Como medida solicitan no perder de vista sus plásticos bancarios, no contar dinero en efectivo en lugares públicos, no ir solos a retirar dinero a cajeros, revisar los cargos no reconocidos con la institución bancaria, usar mecanismos electrónicos confiables al hacer pagos de sus compras de Buen Fin.

En caso de requerir asesoría de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la población se puede contactar a través de redes sociales como Twitter @SSC_CDMX y en Facebook https://www.facebook.com/PoliciaCDMX/

