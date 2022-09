‘Aún no estamos allí, pero el fin de la pandemia está a la vista’: OMS

Nursultán, Kazajistán.- El papa Francisco pidió hoy “que nunca las religiones justifiquen la violencia” y dijo que “Dios nunca conduce a la guerra” en su discurso en el VII Congreso de Lideres de Religiones mundiales y tradicionales que se celebra en Nursultán, y entre los que se encontraba una delegación de la Iglesia ortodoxa rusa, que ha justificado la invasión de Ucrania.

«Dios es paz y conduce siempre a la paz, nunca a la guerra”, fue el mensaje del papa en la apertura del congreso en el que habrá un centenar de delegaciones procedentes de 50 países e inevitablemente la guerra fue uno de los temas, aunque esta vez Francisco no citó el conflicto en Ucrania.

Francisco: Que lo sagrado no sea de apoyo al poder

Aunque el papa sí se refirió a ella: “Nuestros días están aún marcados por el flagelo de la guerra, por un clima de discusiones exasperadas, por la incapacidad de dar un paso atrás y tender la mano al otro”.

Foto: El Quintana Roo Mx

“Se necesita una sacudida y se necesita, hermanos y hermanas, que venga de nosotros. ¿Cómo podemos nosotros, que nos profesamos creyentes, consentir que ésta sea destruida?, se preguntó.

El papa instó a los líderes religiosos a “purificarse” de la tentación de “sentirse justos y de no tener nada que aprender de los demás”. “Liberémonos de esas concepciones reductivas y ruinosas que ofenden el nombre de Dios por medio de la rigidez, los extremismos y los fundamentalismos, y lo profanan mediante el odio, el fanatismo y el terrorismo”, agregó.

No justifiquemos nunca la violencia. No permitamos que lo sagrado sea instrumentalizado por lo que es profano. ¡Que lo sagrado no sea apoyo del poder y el poder no se apoye en la sacralidad!”, enfatizó.

Un mensaje que el papa Francisco lanzó en un congreso en el que se preveía la presencia del patriarca ortodoxo ruso Cirilo, que ha justificado en numerosas ocasiones la guerra y la invasión de Ucrania.

Foto: 15 Minutos

Se esperaba una reunión del papa con el jerarca de la Iglesia ortodoxa rusa, que habría sido importante en el intento de mediar para detener la guerra, pero finalmente Cirilo no acudió al congreso sin dar explicaciones.

Reunión con el emisario de Cirilo

En representación de la Iglesia ortodoxa rusa, sentado muy cerca del papa en la mesa, se envió al metropolitano Antonij, nuevo responsable del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, que leyó un mensaje de Cirilo.

El jefe de la Iglesia ortodoxa rusa afirmó:” Seguimos creando conflictos en todo el mundo y siempre es más difícil resistir la tentación”.

Habló de una “falsificación de los hechos históricos, por lo que cada vez hay menos amor y compasión en la sociedad y más palabras llenas de odio hacia otras personas, lo que llevan a la humanidad hacia el fracaso”.

“Sólo las relaciones tradicionales mantienen la posibilidad de que perdure el diálogo en circunstancias difíciles, Estoy seguro de que el diálogo de paz podría y debería consolidar el orden mundial justo y legítimo”, agregó.

Foto: López-Dóriga Digital

Tras la primera sesión del congreso, el pontífice se reunió en privado con algunos de los líderes religiosos presentes como el gran imán de Al Azhar (Egipto), Ahmed al Tayeb, y el gran muftí de Kazajistán, Nauryzbay Kazhy Taganuly.

También con el rabino asquenazí de Israel, David Baruch Lau, y el rabino principal sefardí de Israel, Yitzhak Yosef, además de con la profesora Azza Karam, Secretaría General de Religiones por la Paz y el alto representante de la Alianza para las Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos.

Aunque no fue Cirilo, Francisco sí que se reunió con Antonij, aunque no se informó sobre el contenido de la reunión.

Con información de EFE