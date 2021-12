Autodefensas fueron un error: López Obrador

Morelia, Michoacán.- Durante “La Mañanera” de este viernes 03 de diciembre, el mandatario federal, López Obrador, dio a conocer que un mexicano se encuentra hospitalizado con síntomas de covid-19 luego de regresar de un viaje a Sudáfrica, “al parecer sí es esta nueva variante”, señaló.

Recordó que hay una muy alta probabilidad de que la variante llegue a México, pues ya se han detectado casos en Estados Unidos y Canadá.

“Al parecer hay una mexicano que estuvo en Sudáfrica, está internado en un hospital particular, con síntomas de covid y le hicieron la prueba y al parecer ya es esta nueva variante, esa es la información que me dieron ayer, o estaba por confirmarse, porque se tenía es preocupación”, adelantó.

Desde Michoacán, el presidente de México acusó que hubo irresponsabilidad al informar sobre ómicron, además de crearse una campaña para «cercar sanitariamente» a Sudáfrica y casi a toda África por la nueva variante.

Reclamó que al detectarse esta nueva variante de Covid-19 hubo nerviosismo en el mercado financiero y se afectó la situación económica.

“Se cayeron las monedas, hubo depreciación en las monedas por la incertidumbre, entonces nosotros tenemos la responsabilidad de hablar con la verdad, tampoco es decir no pasa nada, no se preocupen, se cuenten con elementos”.

También señaló que la variable ómicron no tiene más “peligrosidad”, ya que aseguró que el estado de salud del mexicano que viajó a Sudáfrica no es grave.

“No está grave, una de las cosas que tiene esta variante es que no es dañina, no tiene más peligrosidad de las otras variantes, hasta ahora (…) Este paciente que está por saberse si tiene esta variante, si está afectado, contagiado por esta variante está bien, está estable, no tiene problema, está hospitalizado en un hospital de la Ciudad de México de buen nivel, nada más que no lo quiero decir y también por la dignidad de la persona”, aseveró.