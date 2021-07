Autoridades meteorológicas advierten extremo calor en Reino Unido

Madrid, España.- A pesar de que los casos positivos de covid y los decesos a raíz del virus no han cesado, al contrario en varios países a nivel mundial se han incrementado, muchas personas siguen necias en no acatar las medidas sanitarias y en lugares públicos no hacen uso del cubrebocas.

De nueva cuenta el Metro de Madrid ha sido escenario de una brutal agresión por pedirle a un hombre usar su mascarilla, lo cual es una regla en lugares cerrados; un sanitario perdió el ojo tras recibir un fuerte puñetazo por parte de un joven que se negaba a usar la mascarilla

El agredido, al ver que uno de los usuarios no lleva mascarilla, le recrimina su comportamiento. Tras una discusión el joven golpea al sanitario a la altura del ojo con un objeto punzante y lo deja noqueado mientras sale al andén de la Línea 1 de la estación Alto del Arenal.

La policía ha pedido colaboración ciudadana para encontrar al agresor, que se fue deséandole la muerte a la víctima: «Que te quede claro, ojalá te mueras, gilipollas». El hombre tuvo que ser trasladado al Hospital 12 de Octubre pero, según El Mundo, no pudieron hacer nada por salvarle el ojo.

⚠️ El pasado jueves, según información de @elmundoes, un enfermero fue agredido en Metro de Madrid tras pedir a un joven que se pusiese una mascarilla.

El compañero está ingresado.



🚨 Estas son las imágenes, @policia pide colaboración para identificarlo.pic.twitter.com/xB97yW3mba — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) July 17, 2021

Con información de La Vanguardia