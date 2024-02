AVALA NAHLE INICIATIVA DE REFORMAS PARA DESAPARECER PLURIS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Debe eficientarse el presupuesto público y se tiene que reivindicar al Estado Mexicano.

Coyutla.- La precandidata única a la gubernatura por la coalición “Sigamos haciendo historia en Veracruz«, Rocío Nahle García, avaló la presentación del paquete de 20 iniciativas de reformas constitucionales que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre las cuales destacó la eliminación de organismos autónomos así como diputaciones federales y senadurías plurinominales.

El objetivo en lo que respecta al Congreso de la Unión, es reducir el aparato burocrático de la legislatura federal y además, validar únicamente en cargos de elección popular a los legisladores que ganen una campaña, retirando así lo que actualmente se cede por representación proporcional que son 200 curules.De lograrse, el Congreso de la Unión se integraría únicamente por 300 diputados federales y no por 500 y el Senado de 64 y no de 128 legisladores.Asimismo, reduciría el presupuesto para campañas y partidos políticos, así como evitar las excesivas estructuras burocráticas electorales, incluso, se plantea un menor número de regidores en los Ayuntamientos.Entre otras cosas, agregó, la iniciativa de reforma electoral tiene el propósito de reducir gastos en campañas electorales, partidos políticos y burocracia en el Poder Legislativo. “También está presentando disminuir, que ya no haya diputados ni senadores plurinpminales, que solamente sean los diputados por los que votó el pueblo”, expresó durante su asamblea informativa y organizativa. Igualmente, Rocío Nahle respaldó la propuesta de reforma para la eliminación de organismos autónomos.“Anteriormente habían creado otras oficinas, otras dependencias, que se denominaron autónomas, es decir, que no le obedecen ni le tienen que rendir al gobierno pero tienen funciones de poder como si fueran el estado y esos organismos que se llaman autónomos le sirven a los negocios privados y dijo el presidente ¡no!, aquí hay un gobierno y hay un estado y hay un orden y aquí se cuida el presupuesto y aquí se cuidan los impuestos y aquí debe de haber orden, también es eliminar”, apuntó. Son 20 puntos en esta iniciativa presentadas por el ejecutivo federal en el 107 aniversario de la Constitución Mexicana.El mandatario plantea en lo general fortalecer la democracia participativa en México al añadir en la iniciativa la reducción del porcentaje requerido en las consultas populares para hacerlas efectivas, válidas y vinculatorias. Actualmente se requiere 40 por ciento de participación y la propuesta presentada estipula el 30 por ciento, entre otras propuestas.

Redaccion Noreste