Avance en vacunación ayudará a recuperación del sector turístico en verano: COMETUR

Xalapa, Ver.- Activistas por los derechos de los animales en Veracruz confían en que los diputados locales votarán en contra de la iniciativa de reforma a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el fin de que regresen legalmente las peleas de gallos en la entidad.

Lourdes Jiménez, de Proyecto Arpa, asociación civil que trabaja por el bienestar animal en Xalapa y en este estado, explicó en entrevista que hasta ahora las asociaciones civiles no se han pronunciado en contra, pero sí la sociedad:

«Ahora todos sabemos la capacidad de sentir que tienen los animales y por lo tanto no queremos estar haciéndoles daño sólo por diversión o porque algunos pueden apostar ahí y pueden entretenerse y ganar dinero. No hay animalistas contestando. La gente sale a decir que Veracruz no quiere más violencia».

Recordó que la legislación de Veracruz es considerada una de las más vanguardistas por todos los avances que ha tenido en materia de bienestar animal, que de igual forma se ha tomado cuenta en muchas otras legislaciones en otros estados.

También recordó que desde el poder Ejecutivo que encabeza Cuitláhuac García Jiménez hubo acciones en contra luego de la movilización civil:

«Ya el gobernador tuvo que regresar a revisión esta Ley porque la gente se puso muy en contra. Se manifestaron de maneras muy importante».

Cuestionó la justificación que el diputado Escalante hizo en tribuna al argumentar que el fin de ficha iniciativa es mejorar la economía de las personas que se dedican a la crianza de gallos de pelea y lamentó que en dicho discurso defienda sus propios intereses.

«La exposición de motivos deja mucho que desear y nos debe poner alertas a todos los ciudadanos. Dice que los galleros necesitan dinero y que entonces, justifica la necesidad de continuar con un negocio por encima de los derechos y de lo que está plasmando la Suprema Corte de Justicia. Él habla que pierden los galleros, pero se refiere a la producción de los gallos. La producción de gallos no está prohibida, son las peleas».

Se prevé que esta propuesta nuevamente organice a protectores de animales en el estado, el país y a nivel internacional, aunque a nivel local también hay organizaciones de galleros que la avalan.

