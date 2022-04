Avatar: The Way of Water’ llegará a los cines el 16 de diciembre

Las Vegas, EU. – Disney confirmó la fecha de estreno de la secuela de ‘Avatar‘ dirigida por James Cameron, que llegará a los cines el 16 de diciembre bajo el título ‘Avatar: The Way of Water‘.

El estudio proyectó el primer tráiler de la esperada película en la conferencia CinemaCon de Las Vegas, aunque el público no podrá verlo hasta el 6 de mayo, cuando se proyectará exclusivamente en cines antes de lo nuevo de Marvel, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Una semana después, el estudio lanzará el tráiler en internet.

Foto: IGN Latinoamérica

Disney lleva varios años acrecentando la expectación por la continuación de ‘Avatar‘, un filme estrenado en 2009 que aún se mantiene como la película más taquillera de la historia con casi 2 mil 900 millones de dólares recaudados en taquilla.

Para calentar motores, la cinta original se volverá a proyectar en cines de todo el mundo el 23 de septiembre.

Sobre la nueva ‘Avatar: The Way of Water’, Cameron indicó que está rodada con la tecnología más puntera, el 3D “de mejor resolución” y una “efectos visuales de mayor realismo”.

“Quería que nuestro regreso a Pandora fuera algo realmente especial. Cada toma está diseñada para la pantalla más grande, la resolución más alta y el 3D más inmersivo disponible. Y creo que lo logramos”, aseguró el cineasta en un mensaje grabado desde Nueva Zelanda, donde está ultimando los detalles del lanzamiento.

La secuela de “Avatar” transcurre principalmente en el océano, donde los protagonistas Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana) crían a sus hijos y viven en un mundo en guerra.

Foto: El Universo

‘Avatar: The Way of Water’ no será la única película que regrese al universo de Pandora, pues Cameron prepara otras tres cintas. De hecho, hace más de un año afirmó que había completado el rodaje de ‘Avatar 3’ en un 95 por ciento, a pesar de que su estreno no está previsto hasta 2024.

Siguiendo esa distancia de dos años entre cada película y bajo la condición de que el público responda positivamente, hay planes para elaborar ‘Avatar 4’ y ‘Avatar 5’, que se presentarían en diciembre de 2026 y diciembre de 2028, respectivamente.

De acuerdo con el productor de estos filmes, Jon Landau, cada entrega de “Avatar” será independiente y cerrará su trama, aunque “vistas como un conjunto formarán parte de una saga épica”.

Con información de EFE