Aventura, gastronomía y cultura ofrece el Programa Turístico 2024 “Verano en Xalapa”

Xalapa, Ver. – El gobernador Cuitláhuac García Jiménez precisó que no son 5, si no 4 los ex elementos de la extinta Fuerza Civil detenidos por la muerte de dos jóvenes en Totalco, Perote.

Luego de que el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla dio a conocer que eran 5 ex elementos detenidos e investigados, el gobernador precisó que se ordenaron 5 órdenes de aprehensión, pero sólo se ejecutaron 4.

«El secretario se entera cuando las ejecutan. Son elementos que están ahí, yo pienso que debemos ser cautos si queremos que sean efectivas, entonces si la Fiscalía anuncia: voy a detener a fulano, qué crees que va a ser el fulano» explicó este martes.

Confirmó que la Fiscalía General de la República atrajo el caso y que junto con la Fiscalía General del Estado investigan los hechos.

«La FGR lleva los de homicidio y la FGE lleva otros como el de abuso de autoridad» expuso.

El mandatario estatal dijo que será la Fiscalía General del Estado quien informe próximamente los avances de sus investigaciones.

Por Héctor Juanz