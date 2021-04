Averigua la fecha en que reabrirán los estadios de Tigres y Rayados

Nuevo León.- Lo que muchos regiomontanos estaban esperando, los estadios de futbol local de Tigres y Rayados tendrán una reapertura con el 20 por ciento de aforo, lo confirmó esta tarde el Consejo Estatal de Salud.

Luego de 13 meses de permanecer cerrados para evitar el aumento de contagios de Covid-19 en la entidad, los estadios reabrirán a partir de este 10 de abril. Durante la rueda de prensa de actualización de casos Covid-19 en Nuevo León, el secretario de salud, el Dr. Manuel de la O Cavazos, declaró las condiciones para la apertura de los estadios.

“Hemos decidido abrir los estadios con un 20 por ciento de aforo, solo adultos y mayores de 12 años de edad, no niños menores de 12 años. Estará personal de salud supervisando las acciones. El cupo no deberá exceder el 20 por ciento del aforo, estarán deshabilitadas las butacas para no hacer grupos de más de dos personas, la venta de boletos será de manera electrónica»», dijo el funcionario.