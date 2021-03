Averigua qué es el Gatsbying y cómo evitarlo

México.- Aunque desconozcas el término, es muy probable que hayas sido partícipe del llamado gatsbying. Esta es una práctica de las redes sociales en la que las y los usuarios seleccionan su contenido personal en redes sociales con el único fin de impresionar y atraer a los demás.

Qué es el gatsbying

A pesar de su poca popularidad, el gatsbying no es una cosa nueva, es un término acuñado por la modelo Matilda Dods, quien lo describió como «publicar un video, una foto o una selfie en las redes sociales públicas simplemente para causar un interés amoroso».

La palabra viene de la novela, El gran Gatsby, escrita por F. Scott Fitzgerald, en esta novela el protagonista, Gatsby, organiza extravagantes fiestas con la esperanza de ganarse la atención de Daisy.

Gatsbying en las redes sociales

Se trata de llamar la atención de esa única persona que creemos que cumplirá nuestras fantasías de relación. Es una forma humana de replicar las famosas conductas de cortejo de los pavo reales. Publicar una storie de Instagram, un selfie o un posteo en Facebook, todo con el objetivo de llamar la atención de alguien en específico y hacer que le gustes.

Entonces este término hace referencia directamente a buscar la atención de la persona que te gusta y esperar que dé el primer paso enviándote un «mensaje directo». En el artículo de Matilda para tomboybeauty.com, se puede leer:

«¿Por qué, en lugar de simplemente enviar un mensaje de texto al chico que me gusta, estoy lanzando el equivalente a una fiesta de baile de Charleston empapada de champán, columpiándose con una lámpara de araña en mi historia de Instagram? ¿Todo por esa luz verde incesante a través del agua que es la atención de un chico que, seamos realistas, probablemente no sea lo suficientemente bueno para mí de todos modos?»

El gatsbying resulta mucho más seguro y cómodo que invitar a salir a alguien o demostrarle expresamente interés. Si hay una respuesta directa del otro se podrá comenzar una conversación que eventualmente termine en una declaración mucho más natural.

Este enfoque es completamente diferente a publicar una foto con la esperanza de acumular muchos me gusta en general. El gatsbying es un intento específico de ganar la atención de un individuo específico con algunas sencillas técnicas como publicar una foto de su comida favorita, un lugar al que frecuenten o una canción que les guste, así se proyecta un sutil mensaje de compatibilidad y se da pie a iniciar una charla.

Esto tiene mucho sentido. Ya sea que la persona que te gusta reaccione o no a tu foto, puedes hacerla pasar como una publicación pública sin experimentar un gran golpe de ego. Puede ser decepcionante si no les gusta o no comentan sobre él, pero es mucho más fácil de «digerir» que si no responden a un mensaje personal.

El gatsbying ofrece la oportunidad de captar la atención de la persona que te gusta, así como quizás insinuar la posibilidad de que le gustes. No obstante, la falta de respuesta de alguien no significa que no le guste. Si haces un gran esfuerzo para llamar la atención de la persona que te gusta y no responde, eso podría ser contraproducente y alimentar algunas inseguridades innecesarias sobre sus sentimientos.

Cómo evitar el gatsbying

Recuerda que lo que publicas en las redes sociales debe reflejar quién eres y tus valores. Tus amigos y contactos miran sus redes sociales y, les guste o no, emiten juicios rápidos. Cuando publiques, ten en cuenta qué es exactamente lo que estás retratando y cómo quieres que te vean, además de considerar que la respuesta de los demás no es “real” por completo y que no tenemos control sobre la vida de los demás, esto incluye sus respuestas o reacciones en las redes sociales.

Las redes sociales no son realmente un sistema de medición para el interés de alguien. Pero, la verdad es que no hay nada de malo en un pequeño gatsbying de vez en cuando.

