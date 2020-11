Averigua qué personaje de Dragon Ball es homosexual, ¡te vas a sorprender!

México. – El famoso anime Dragon Ball desde hace 30 años y hasta hoy en día permanece en el gusto de chicos y grandes, a pesar de la gran aceptación que ha tenido alrededor del mundo, no se ha escapado de generar polémica de vez en cuando debido a algunos de sus personajes o a algunos “mensajes satánicos” que supuestamente se incluyeron en el libreto, pero otras con razones de peso, como el comportamiento del Maestro Roshi hacia las mujeres.

Sin embargo, no muchos recuerdan a uno de los elementos más polémicos de la franquicia, el cual fue presentado durante el anime original, en la muy apreciada saga de la Patrulla Roja. Sí, los villanos de esta corporación militar son de los menos recordados de los fans, sobre todo comparados con la popularidad del Doctor Gero y el Androide 8, Octavio; pero, ¿alguien recuerda al General Blue? ¿Si? ¿No?

El General Blue aparece por primera vez durante la saga de la Patrulla Roja. Es presentado como un soldado rubio, de ojos azules, con un cuerpo atlético y siempre bien vestido con un uniforme impecable, que se ha ganado comparaciones con aquellos que usó el ejercito nazi en la década de 1940. Este general es un subordinado del Comandante Red y se encuentra con Gokú niño varias veces, usando sus poderes psíquicos para detenerlo.

El rubio logró derrotar al niño saiyajin en varias ocasiones, una de ellas, dejando que una cueva colapsara a su alrededor y aunque en Aldea Pingüino , la unión del héroe con Aralé terminó en su derrota, logró quedarse con el Radar del Dragón. Finalmente, el Comandante Red castigó a Blue por sus reiteradas fallas en las misiones y lo enfrentó con el icónico asesino Tao Pai Pai, quien terminó matándolo.

Pero, ¿qué tiene de polémico el General Blue?

Este personaje fue mostrado en la obra como un homosexual estereotipado. Entre sus características principales estaba el ser extravagante y afeminado; odiaba la suciedad y las alimañas y no soporta a las mujeres, lo que queda en evidencia cuando Bulma intenta coquetear con él.

Foto: Foto coches

La polémica no está en ser gay o no; si no en la forma en que se le representa en un producto tan consumido como Dragon Ball. Para comenzar, primero fue mostrado como un soldado nazi, con apariencia aria y con uniformes similares; tomando en cuenta lo crueles que fueron los nazis con la comunidad LGBT, esto parece insensible. Pero si bien Blue podría ser o no nazi; lo realmente grave es que es un pedófilo.

Foto: Amino Apps

En el anime se muestra explícitamente como se enamora de Obotchaman, un niño robot que vive en la Aldea Pingüino, a quien conoce cuando el pequeño le ayuda a reparar su auto. En el doblaje en inglés se omitió este detalle y en los diálogos se revela que Obotchaman se parece a su hermano; pero en el doblaje latino sí se mantiene la idea original, donde el propio Blue reconoce que “algo le pasó” al ver al niño e incluso se le acerca para ¿intentar darle un beso?

En algunos videojuegos se mantiene este comportamiento, por ejemplo, en Dragon Ball Tenkaichi Budokai 3 y Dragon Ball Z: Dokkan Battle coquetea explícitamente con Trunks, así sea la versión joven o la versión niño. Que Blue sea presentado así alimenta un estereotipo con el que la comunidad gay ha luchado por bastantes años: el ser mostrados como personas peligrosas que acechan niños. Si bien nadie que vea o haya visto Dragon Ball, se convencerá por la escena que TODOS los homosexuales son pedófilos, esto sí sirve para alimentar las creencias que suman a la intolerancia que la comunidad tiene que enfrentar en general día con día.

Foto: Geocaching

Como consumidores no podemos decidir qué dirección debería tomar la historia o algún personaje, pero sí expresar lo que nos gustaría que ocurriera. ¿Omitir por completo al General Blue? No sería buena idea debido a que es parte de la historia, aunque no como otros villanos. Blue es parte fundamental de la saga de la Red Ribbon y eliminarlo provocaría un gran vació en la trama.

Tampoco sería buena idea dejarlo como es, pues la pedofilia es una conducta que no debe ser aprobada de ninguna manera, aunque muchos se escuden diciendo que “en Japón son así”, lo que no necesariamente significa que “esté bien”.

Si en algún momento los creadores de Dragon Ball deciden hacer algo con Blue, quizá lo más sencillo y efectivo sea evitar que siga siendo un pedófilo. Si Blue nunca hubiera tenido esta característica, seguramente tendríamos mejores recuerdos de él y al ver de nuevo la escena con Obotchaman no nos sentiríamos “incómodos” ante la situación que ahí se presenta. ¿Qué opinas tú?

Con información de IGN

