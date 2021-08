Ayudarán con lentes y despensas a los más necesitados en Tecolutla

*Por el semáforo epidemiológico rojo se refuerzan las acciones preventivas contra Covid-19



Tihuatlán, Ver.- Ante la disposición del semáforo rojo del 9 al 22 de agosto, en Tihuatlán autoridades municipales reforzaron las acciones preventivas contra Covid-19, entre lo que destaca el ultimátum para los comerciantes y dueños de negocios.

De acuerdo a responsables de industria y comercio, a partir de este lunes a los tianguistas que se instalan en diversas calles de la cabecera municipal se les exhorto el uso obligatorio de cubre bocas y respetar la sana distancia, de lo contrario no se podrán instalar en su espacio de costumbre.

Foto: El uso obligatorio de cubrebocas y respetar la sana distancia, de lo contrario no se podrán instalar en su espacio de costumbre.

Lo mismo ocurre con el público consumidor, quien no porte cubre bocas y use sanitizante, no podrá ingresar al área de comercios tanto del tianguis y mercado Revolución, ya que en estos momentos por el aumento de contagios del coronavirus se deben acatan las disposiciones sanitarias.

“No se debe bajar la guardia y todos deben portar el cubre bocas, evitar aglomerarse en la calle, ya que la situación está muy difícil con el incremento de contagios y fallecimientos, lo que implica reforzar las restricciones”, aseguran.

Finalmente, en lo referente al Palacio Municipal también se intensificaron las acciones preventivas de salud con el módulo de sanitización y la desinfección de las oficinas, al mismo tiempo con el exhorto de no bajar la guardia ante la pandemia que registra su tercera ola.

