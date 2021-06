Ayuntamiento de Coatzintla realiza simulacro

Plantea AMLO eliminación de 200 diputados

Dejar a sólo 32 senadores plurinominales

También deberían desaparecer partidos políticos

Por Miguel Ángel Cristiani González

Opina Pancho López el filósofo ateniense veracruzano, que nuestro paisano -porque él dice que también es veracruzano- el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador se quedó corto en la propuesta de Reforma Política que presentará para la eliminación de 200 diputados y 32 senadores, ya que aprovechando el viaje, hubiera pedido también la eliminación de tantos partidos políticos, que para lo único que sirven es para malgastar el presupuesto millonario que reciben.

Desde la conferencia mañanera presidencial, que se ha convertido en la máxima tribuna del país -por la audiencia que alcanza en transmisión televisiva a nivel nacional- el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará una reforma electoral en la que plantea eliminar los diputados y senadores plurinominales.

Durante su conferencia matutina, el titular del Poder Ejecutivo señaló que se requiere de una reforma que garantice la ‘independencia’ en todas las elecciones y que persevere la democracia.

La reforma electoral plantearía la eliminación de los 200 diputados y 32 senadores plurinominales o de representación popular para “garantizar la democracia”.

“Otra cuestión, ¿para qué tantos diputados? ¿por qué no nada más se quedan los de mayoría y se quitan los 200 plurinominales? Pero esto no solo en la Cámara de Diputados, también en la Cámara de Senadores”, sentenció.

Cómo ya lo había anunciado desde antes del inicio de las elecciones, el mandatario indicó que se necesita fortalecer a las instituciones y que estas sean dirigidas por gente ‘inobjetable’, pero que también se regule el gasto público de los partidos políticos.

Reveló que actualmente se gastan más de 20 mil millones de pesos en partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “siendo las elecciones más caras”.

“No es posible que se destinen 20 mil millones de pesos a las elecciones para partidos, el INE y el Tribunal, son las elecciones más caras del mundo. Tenemos que bajar esos costos, necesitamos los recursos para el desarrollo y para el bienestar del pueblo”.

En realidad no se trata de ninguna novedosa iniciativa de reforma política, ya que prácticamente todos los presidentes de la república, en su momento han planteado la disminución excesiva del número de diputados y senadores plurinominales, variando en cuanto a la cifra, por lo que ahora, con dicha reforma, el mandatario plantea la eliminación de los 200 curules en la Cámara de Diputados y los 32 senadores de representación popular, situación que se buscaba desde el sexenio pasado.

“¿Para qué tantos diputados? ¿Por qué no nada más se quedan los de mayoría? ¿Por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero esto no sólo en la Cámara de Diputados, sino también en la de Senadores. Vamos a reformar la Ley, la Constitución para que haya democracia plena”, propuso el Presidente durante su conferencia de prensa matutina.

¿Qué son los diputados uninominales y plurinominales?

Aunque también habría que preguntarse ¿para qué tantos partidos políticos, si al final de cuentas -sin importar las supuestas diferencias ideológicas- ahora se juntan en las famosas alianzas, cuando sería mejor contar solamente con dos o tres partidos.

En la actualidad, el número total de diputados en la Cámara baja es de 500, de los cuales 300 son elegidos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional.

La Cámara de Diputados se integra por 500 representantes, que se renuevan cada tres años. De estos, 300 son electos por mayoría relativa en los 300 distritos electorales del país (uninominales) y 200 electos por el sistema de representación proporcional (plurinominales).

¿Cómo se eligen los diputados uninominales? La elección de los 300 diputados federales por el principio de mayoría relativa se realiza en igual número de distritos uninominales.

Los 300 distritos uninominales se distribuyen entre las 32 entidades federativas de acuerdo con su porcentaje de población sobre el total nacional y tomando como base los resultados del censo más reciente de población y vivienda, pero considerando que, por mandato constitucional, ninguna entidad puede contar con menos de dos diputaciones federales (distritos uninominales).

Cada partido político asigna un candidato para cada Distrito Electoral y una vez efectuada la votación, el candidato que haya recibido mayor cantidad de votos irá a la Cámara de Diputados como representante del Distrito en el que ganó.

¿Cómo se eligen los diputados plurinominales? La elección de los 200 diputados por el principio de representación proporcional se realiza mediante el sistema de listas regionales votadas en cinco circunscripciones plurinominales, en cada una de las cuales se eligen por igual 40 diputados.

Para que un partido político pueda participar en la elección de diputados por el principio de representación proporcional debe acreditar que ha registrado candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en cuando menos 200 de los 300 distritos uninominales.

Si cumple con este requisito, el partido político puede registrar sus listas regionales de candidatos en las cinco circunscripciones plurinominales. Estas listas contienen 40 fórmulas, es decir, el nombre de titulares y suplentes de la diputación plurinominal por la que contienden, por cada circunscripción.

Ojalá y ahora sí, se cumpla con la promesa de disminuir el número de diputados y senadores, lo cual también podría aplicarse a nivel estatal con los 50 diputados locales.

Por lo pronto, el Instituto Nacional Electoral (INE) inició este miércoles el proceso para desaparecer a los partidos Encuentro Solidario (PES), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza Por México (FPM) luego de perder su derecho a registro al no lograr el 3 % de la votación.

