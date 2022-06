Ayuntamiento de Fernando Remes entrega obra en beneficio de la educación

Poza Rica, Ver. – Desde las 5:00 horas de la mañana decenas de derechohabientes del Hospital del ISSSTE de Poza Rica, esperan ser atendidos en el módulo de atención a pacientes Covid-19, la mayoría de los ciudadanos son positivos a la enfermedad, mientras tanto en esta área no hay pruebas de Coronavirus y tampoco hay médico de guardia.

Los quejosos presentan todos los síntomas de la enfermedad, en esta área más de 30 personas tosen, vomitan, y desfallecen en las puertas del área de urgencias del hospital, ya que no existen sillas, o zonas techadas para protegerse de las altas temperaturas.

En el área tampoco existen filtros sanitizantes, no se aplican pruebas Covid-19, y por si esto fuera poco no hay médico de guardia, pues a decir de los derechohabientes el personal de salud solo indica que, debido a que no había casos activos de Coronavirus, al médico encargado del módulo le cambiaron el horario.

Tampoco existe personal encargado para realizar las pruebas, motivo por el cual los pacientes deben realizarse la prueba de forma particular, sin embargo, aún con todas estas carencias los enfermos esperan bajo el sol, sentados o acostados en la banqueta hasta ser atendidos.

Cabe destacar que luego de la presencia de los medios de comunicación en este sitio, personal del Hospital del ISSSTE atendió a los pacientes inconformes, sin embargo, trascendió que solo se les otorgaron incapacidades por cinco días, pero no se les realizaron las pruebas para confirmar el diagnóstico.

Por Isaac Carballo Paredes