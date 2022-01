Ayuntamiento de Poza Rica entregó láminas para damnificados de «Grace»

Poza Rica, Ver.- El regidor comisionado en Comercio, Víctor Manuel Benavides Cobos indicó que se analiza la posibilidad de eliminar la estrategia aplicada por la anterior administración, de liberar las calles de la zona centro de la ciudad de comerciantes ambulantes los días jueves.

Aseveró que actualmente dicha estrategia no da resultados puesto que se busca reactivar la economía local, por lo que evitar que exista comercio uno o dos días a la semana, no ayuda a las ventas y tampoco a sanar la economía.

Explicó que ya se realizan reuniones de trabajo con los líderes de comerciantes de la zona centro, para trazar una nueva estrategia comercial, primero para ordenar los puestos, y también para apoyarlos en su actividad.

«El jueves sin comerciantes no es factible para ellos, estamos tratando de reactivar la economía de la ciudad, pero de diles el jueves pues no les conviene», dijo el regidor quién afirmó que todavía no se llega a un acuerdo con el comercio.