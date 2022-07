Ayuntamiento de Poza Rica promueve donaciones al CRIT

Poza Rica, Ver. – Pese al grave daño que Petróleos Mexicanos ha generado en sembradíos y provocado la muerte de ganado en predios de la región, funcionarios como José Luis Pérez Soto, supervisor de área Departamento de Gerencia Responsabilidad Social de Pemex en el área de Poza Rica, se esconden en sus oficinas para no encarar a los afectados y se niegan a indemnizar a los afectados.

Foto: Isaac Carballo Paredes

En esta situación se encuentra el empresario ganadero Bruno García Rodríguez, quien la mañana de este viernes denunció de manera pública que desde hace dos años, se han registrado en sus predios fugas de crudo que perjudicaron sembradíos y contaminan los mantos acuíferos de la zona, además de causar la muerte de cabezas de ganado, por los que hasta la fecha Pemex no se hace responsable.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Con oficios en mano acudió a las instalaciones de Pemex para solicitar la atención de José Luis Pérez Soto, supervisor de área Departamento de Gerencia Responsabilidad Social de Pemex, funcionario que hasta el momento solo evade la responsabilidad y el compromiso con los afectados, negándose a indemnizar o resarcir los daños provocados.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Pese a que se han entregado los oficios y se cuenta con forma de recibido, el supervisor solo se encarga de responsabilizar a sus subalternos ya que no tiene interés en atender la situación, «No tiene interés en atender a los propietarios de los predios afectados (…) no me atiende y no solo a mi, sino a muchas personas más que resultan afectadas«, dijo.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Los daños son incuantificables y se registran en predios ubicados en los municipios de Coatzintla y Papantla del Estado de Veracruz, Venustiano Carranza y Francisco Z. Mena del Estado de Puebla; Bruno García puntualizó que la atención que ha recibido por parte del personal de Pemex es siempre servicial, sin embargo, es caso contrario con el supervisor José Luis Pérez Soto que en todo momento trata de evadir la responsabilidad de Pemex en los daños.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Tras ser encarado por el señor Bruno García, el funcionario de Pemex, continuó afirmando que otros funcionarios ya se habían comunicado con el afectado, pese a que se negó este hecho, José Luis Pérez Soto solo se remitió a subrayar que no tenía nada que declarar.

Foto: Isaac Carballo Paredes

Por Isaac Carballo Paredes