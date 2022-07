Ayuntamiento de Poza Rica quiere escrituras para todas las escuelas de la ciudad

Poza Rica, Ver. – La regidora comisionada en Educación, Rosa Alegría Castillo Olmedo reiteró su compromiso de continuar con las gestiones ante el gobierno estatal, para lograr que la mayoría de las escuelas de esta ciudad, que carecen de certeza jurídica y de otras necesidades, logren obtener sus escrituras y con ello ingresar a los programas de mejora que ofrecen las autoridades.

Destacó que se aprovechará la excelente coordinación que existe con el Secretario de Educación, Zenyazen Escobar García para llevar beneficios a los planteles escolares, explicó que las principales necesidades que se han detectado van desde la escrituración, construcción de aulas, domos e incluso acciones de rehabilitación de pisos, techos, pintura y modernización de laboratorios.

Externó que como edil comisionada en el rubro está consciente de la problemática que prevalece en las escuelas de la ciudad, por ello hizo un exhortó a los directores, para que externen sus situaciones ante las autoridades municipales y con ello se busquen los mecanismos para apoyarlos.

La edil aseveró que con la entrega de las 22 escrituras a escuelas de Poza Rica, se benefició de manera directa a más de 6 mil estudiantes, que recibían clases en instalaciones no aptas para su educación, y que no podían ser rehabilitadas pues no contaban con escrituras.

Es por ello que después de entablar un diálogo con el Secretario de Educación, la regidora reiteró su compromiso con los profesores y alumnos de esta ciudad, ya que se dará continuidad a los procesos de escrituración y rehabilitación de los inmuebles.

Por Isaac Carballo Paredes