Ayuntamiento de Tlalixcoyan da acompañamiento a mujeres en denuncias por violencia de género

Tlalixcoyan, Ver.– En el municipio de Tlalixcoyan se ha incrementado el número de atenciones por violencia de género, mencionó Esperanza Morales Heredia, directora del Instituto Municipal de la Mujer.

La funcionaria municipal mencionó que, por instrucción de la alcaldesa, Elvia Illescas Loyo, se ha brindado el acompañamiento a las mujeres que desean interponer una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, la cual se ubica en el puerto de Veracruz.

«Alrededor de 30 mujeres mensuales, es lo que estamos manejando, aparte de que se les está brindando el apoyo, por instrucciones del alcaldesa, de abrir espacios, como son la Expo Mujeres Emprendedoras, para que ellas tengan, no que depender de sus parejas económicamente, sino que ya tengan ellas manera de llevar a casa sus propios ingresos, y que no tengan que estar con una persona que lo agrede de más para poder subsistir», detalló.

Esperanza Morales puntualizó que, en el municipio de Tlalixcoyan, es muy común la violencia económica, ya que la mayoría de las mujeres depende de los ingresos de su pareja.

«Son las instrucciones de la alcaldesa, desde un principio hemos tenido todo su apoyo para poder tener las facilidades, para brindar toda la atención, el acompañamiento en todo, su trámite de las señoras, al igual que asesorías jurídicas, psicológicas, aparte las tenemos desde las instalaciones, desde las oficinas a la Fiscalía hacer todos sus trámites, a entregar toda la documentación, que por ese motivo muchas mujeres no se atreven a denunciar, porque no tienen el apoyo, no saben como, no saben como venir luego para acá, y todo el trámite qué es bastante largo, en todo ese proceso las acompañamos nosotros», remató.