Ayuntamiento de Veracruz listo para enfrentar la sequía en zona rural

Veracruz, Ver.- El Senador de la República, Julen Rementería del Puerto aseguró que, en este momento no existe un estudio serio qué avale qué, la entrega de agua del Río Pánuco al Estado de Nuevo León, no afecte a los veracruzanos.

En rueda de prensa ofrecida en conocido café reconoció que, sí bien México es una Federación y se debe brindar el apoyo entre Estados, existe la prioridad de resolver los problemas locales, para posteriormente poder dar la atención otros mexicanos.

Foto: El Senador de la República, Julen Rementería del Puerto aseguró que, en este momento no existe un estudio serio qué avale qué, la entrega de agua del Río Pánuco al Estado de Nuevo León.

«Dónde está el estudio qué dice que no afecta o que el caudal permite llevar cierto porcentaje del agua a otra parte. Mientras eso no pase, no debemos permitir que simplemente desvíen el agua del Río Pánuco y se lo lleven a otro Estado, entendiendo que estamos en un país, en una federación y que hay que ayudar a otros estados, pero primero hay que ayudar a los que estamos en dónde están los recursos, y evidentemente ese río, es un patrimonio de los veracruzanos, del Estado de Veracruz, y después lo será el país, pero primero tiene que cumplir con el beneficio de los que están, no pensemos en resolver la problemática de otro lugar, afectando la problemática local», asestó.

En ese sentido dijo que se debe defender el patrimonio de los veracruzanos, y en este tipo de situaciones, las diferentes corrientes políticas de oposición deberían respaldar la decisión, pues no es una situación que deba tomarse con «matices políticos».

Hace unos días, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez mencionó que, la decisión final la deberá tomar la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en conjunto con el presidente Andrés Manuel López Obrador; aunque recalcó qué, en caso de aprobarse, no será bajo la licitación entregada en gobiernos anteriores a empresas privadas bajo el proyecto «Monterrey VI».

Por Alejandro Ávila.

