Bad Bunny y Luis Gerardo Méndez se unen a la tercera temporada de «Narcos: México»

México.- Esto famosos arruinaron solos sus carreras debido a su comportamiento frente a los medios o en su vida personal que finalmente se dio a conocer.

Estos famosos han saboteado sus vidas y carreras debido a su temperamento difícil de controlar, lo que los ha llevado a meterse en graves problemas en los que han perdido respeto, mucho dinero y algunos hasta su libertad.

El comportamiento de estas personas muchas veces ha sido mal etiquetado, pero la verdad es que cuando estás en el ‘ojo’ de todo el mundo, es muy probable que esto suceda.

Conoce a estos famosos del medio del espectáculo que sin ayuda de nadie terminaron arruinando sus carreras por la forma en la que se conducen.

Kate del Castillo

El año 2016 marcó para siempre a Kate del Castillo, quien con la idea de ser tomada en cuenta por Hollywood como productora y actriz, decidió encontrarse con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera «El Chapo Guzmán», que en ese momento estaba prófugo de la justicia mexicana, para convencerlo de filmar una película sobre su vida.

Movida por el «hambre de un trabajo», según palabras de la actriz, fue que decidió estar en contacto con Guzmán Loera, primero por mensajes de texto y luego de forma presencial, sin imaginarse cómo este encuentro afectaría su destino.

Acompañada del actor Sean Penn quien se mostró interesado por el proyecto, Del Castillo se entrevistó con «El Chapo» en uno de sus escondites en México para conocer más detalles de su historia y recibir la cesión de derechos para contar su vida en la pantalla grande, pero Penn la sorprendió pidiéndole una entrevista improvisada al capo, misma que publicó en la revista Rolling Stone donde además relató los detalles de la travesía.

Días más tarde, Joaquín Guzmán fue detenido por las autoridades y la PGR aseguró que el encuentro que el narcotraficante tuvo con «actrices y productores» los ayudó a su ubicación, poniendo en una situación complicada a la protagonista de «La Reina del Sur» quien llegó a temer por su vida y la de su familia, además de que desde ese momento ella y todos sus seres queridos fueron investigados por el gobierno mexicano, situación que la mantuvo lejos del país por dos años.

“El Estado mexicano me persiguió y me atacó por mi condición de mujer y figura pública y por ser una crítica del gobierno (de Peña Nieto), o por entrevistar al hombre más buscado del mundo, o por exhibir a las autoridades que permitieron su fuga”, declaró en una conferencia de prensa donde respecto a Sean Penn comentó: «No nada más puso mi vida en peligro sino que me usó como carnada y luego no me protegió.

Lo dijeron ya en el juicio abiertamente, que él les ayudó a agarrarlo. Sean Penn nunca imaginé, en mi vida, que me iba a traicionar de esa manera y que iba a poner en riesgo mi vida y la de todos los que íbamos. Le deseo de verdad que sea mejor persona, porque lo necesita. Es una persona que a mí me destrozó, me puso en riesgo, no me cuidó ni siquiera, se metió en mi cama. Que Dios lo cuide, porque lo va a necesitar».

Kate del catillo