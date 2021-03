Bajan ventas en el mercado “Enrique Rodríguez Cano” en Tuxpan

Tuxpan, Ver. – La actividad que realizan los comerciantes del mercado municipal “Enrique Rodríguez Cano”, es prioritaria para los tuxpeños en estos momentos, al ser lugar donde las familias adquieren los productos de la canasta básica, al mejor precio y calidad, por ello no pueden cerrar sus puertas y continuarán trabajando en horario normal, hasta que las autoridades de salud indiquen lo contrario.

De acuerdo a lo mencionado por integrantes de la directiva, se han implementado medias de sanidad a la entrada de este centro de abastos, al momento que un consumidor entra, por cualquiera de los diferentes accesos, se le ofrece gel antibacterial y se le dan algunas recomendaciones al momento de realizar sus compras.

Señalaron que aun y cuando las ventas han bajado en un 50 por ciento, el mercado y los más de 160 locatarios que alberga este inmueble, trabajarán en su horario habitual, pues no se puede dejar desprotegida a la población en estos momentos; así mismo, señalaron que como apoyo a la sociedad tratarán de mantener los mismos costos, hasta donde les sea posible.

“Son tiempos difíciles para la sociedad, su economía ha sido golpeada severamente y no podemos ser partícipe de ello, mientras nuestros proveedores no nos eleven el precio de los productos, nosotros nos mantendremos con los mismos precios, no nos aprovechamos de la situación, por ello es que llevamos más de 60 años brindando la atención a nuestros consumidores”.