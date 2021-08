Bajas ventas en papelerías tras regreso a clases

Xalapa, Ver.- El regreso a clases aún no beneficio del todo las ventas en papelerías, pues en la modalidad mixta en la que los alumnos toman clases de forma presencial y a distancia en la que inició el ciclo escolar ya no se piden largas listas de útiles.

Los padres de familia compran únicamente lo básico, como libretas, lápices y lapiceros.

«Ha sido no como todo los años que han sido esperados. Por la pandemia no ha favorecido tanto, por lo mismo que la gente apenas está en un porcentaje en regreso y otros no. Favorece porque ha estado acercándose más la gente para comprar libretas, lápices, colores. Lo básico. No compran algo más como una lista» dijo Isaías Hernández, gerente de una papelería ubicada en el centro de Xalapa.