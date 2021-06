Bajo repunte prevén hoteleros de la región de Xalapa durante vacaciones de verano

Xalapa, Ver. – Empresarios de la zona centro de Xalapa rechazaron que se instalen parquímetros en calles que conducen a la zona centro de esta capital.

Calificaron esta iniciativa anunciada por el presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero como absurda y aberrante y condenaron que haya un fin recaudatorio de por medio por parte del Ayuntamiento.

«Nos oponemos totalmente a que haya parquímetros en la ciudad de Xalapa. En ninguna de las arterias es viable…es una medida que dejará beneficio a una empresa privada y seguramente al Municipio también.

No queremos estacionamiento en calles del centro histórico. Es absurdo y aberrante toda vez que se congestionaría más, no solamente la vialidad en el centro, si no en toda la ciudad» dijo José Rogelio Ibáñez Espinosa, presidente de Activación Empresarial para los Centros Históricos de la República Mexicana y de la Unión de Estacionamientos y Pensiones del estado de Veracruz.

En vez de esto, el Ayuntamiento debería dar facilidades para que haya más estacionamientos en el centro de esta capital y debería prohibirse estacionarse en las calles de esta zona, insistió:

«La opción viable es no permitir el estacionamiento en calles y fomentar a qué usen los estacionamientos en el centro histórico», insistió.

Actualmente hay más de 35 estacionamientos que suman más de 500 cajones para que los vehículos se mantengan en estos lugares que además brindan seguridad, dijo Ibáñez Espinosa.

Recordó que durante el gobierno de Fidel Herrera se hizo un estudio en el que participaron los propietarios de estacionamientos y las propias autoridades entendieron que no era factible porque entorpecería no sólo la vialidad si no el paso de los transeúntes.

Por: Héctor Juanz