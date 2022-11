Balacera en centro histórico de CDMX deja 3 heridos

Ciudad de México.– Trabajadores del empresario ganadero Jhovani Aguirre Benítez realizaron una protesta frente a Palacio Nacional para exigir la liberación de su patrón, quien presuntamente fue detenido de forma injustificada hace más de un año.

Con pancartas y lonas, los quejosos piden la intervención del presidente porque supuestamente a su jefe le fueron fabricados varios delitos, entre otros, el de trata de personas, portación de armas de fuego, posesión de droga y robo de 2 mil 500 pesos

De acuerdo con su queja, culpan como autor intelectual de este supuesto montaje

a Álvaro Sánchez Sánchez, presuntamente vinculado con el grupo delictivo de los “Hermanos Sánchez”.

Piden investigar a este grupo delictivo aparentemente vinculado a operaciones en el Estado de México, Querétaro, Chiapas, que sería parte de una red de narcotráfico.

Según los manifestantes, quienes entregaron un escrito en Palacio Nacional, Jhovani Benítez fue encarcelado por una venganza de Álvaro Sánchez, quien le habría pedido apoyarlo en sus actividades delictivas y ante su negativa, Sánchez Sánchez emprendió una persecución en perjuicio de Aguirre Benítez.

Sánchez Sánchez habría llamado a la familia de Aguirre Benítez para decirles que de él dependía si el juez que lleva el caso de Jhovani le imponía una pena de ocho o de veinte años de cárcel.

En el escrito que los manifestantes entregaron en la presidencia de la República y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Jhovani Benítez desmenuza una larga lista de inconsistencias de su caso: Explica que nunca le fue asignado un abogado de oficio, como lo establece la ley; que el vehículo en el que fue detenido no fue puesto a resguardo de la autoridad; fueron aseguradas sus puertas y cofre. Lo extraño de todo es que varias horas después en el vehículo fueron encontradas un arma y droga, lo que prueba que todo eso fue sembrado.

Aguirre Benítez señala en su denuncia de hechos: “Este señor Álvaro Sánchez Sánchez se ha propuesto destrozarme a través de sus relaciones y capacidad económica, al grado de que el día 14 de agosto de 2021, a las 21:20 horas, fui detenido por una supuesta llamada anónima y auxilio ciudadano de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de la Ciudad de México.

“Me bajaron con violencia y (me) revisaron mi vehículo. Me indicaron que debajo del asiento del copiloto encontraron un arma de fuego .380. Por ello fui puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Una hora con quince minutos más tarde de ser privado de mi libertad, a dicho lugar llegó este señor Álvaro Sánchez acompañado de sus hijos, antes de entrar a las instalaciones del Ministerio Público Federal me dijo: Ya valiste madre por pendejo, por no querer ayudarme y nada más porque la policía fue grabada cuando fuiste detenido porque de otro modo te hubieran entregado conmigo y ahorita ya te hubiera quebrado”.

En medio de la protesta de este jueves –los manifestantes arribaron a Palacio Nacional a las cuatro de la madrugada –un enviado del Tribunal Superior de Justicia arribó al lugar para solicitar el levantamiento de la protesta. Ofreció que el máximo tribunal revisaría el caso y solicitó una comisión de cuatro personas para dialogar en privado y analizar el caso.

Por Agencias