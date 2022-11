Balacera en Morelia tras concierto de Danny Ocean deja un muerto

Morelia, Mich.- Al menos una persona murió tras el concierto del cantante venezolano, Danny Ocean en la Plaza Monumental de Morelia, en Michoacán.

A través de redes sociales se compartieron imágenes del momento del ataque, el cual ocurrió al final de la actuación del cantante.

Esta noche se registró una balacera al término del concierto de #DannyOcean en la plaza Monumental de #Morelia.

Testigos señalaron que sujetos armados dispararon en varias ocasiones contra los tripulantes de una camioneta que se encontraban en las inmediaciones de la plaza.

Tras los hechos, el cantante se manifestó en redes sociales señalando que nunca había estado en esa situación pero que apoyaría a quien lo necesitara.

No entiendo por qué suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No sé ni qué decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincón de México”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento las autoridades de Michoacán no han dado a conocer ninguna información al respecto.

