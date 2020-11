Barcelona pierde ante Atlético de Madrid y se ahoga en la mitad de la tabla

México.- «Sigo boxeando porque me falta algo por darle al boxeo y porque quiero terminar la carrera ganando y con la frente en alto, no como mi papá, ya con mucha edad y en su peor momento, quiero terminar la carrera de una buena manera, que la gente vea que me retiré bien del box y que no me queda nada por hacer», expresó Julio César Chávez Junior, quien se prepara para enfrentar al argentino Nicolás Masseroni el próximo 27 de noviembre en Culiacán, Sinaloa.

Para el hijo de la leyenda del box, ésta podría ser la pelea más importante de su carrera por las controversias que se han suscitado a su alrededor.

Foto: Web

«Puede ser la más importante por las controversias que han habido que si me retiro o sigo. Estoy joven, no pienso en retirarme, aunque digan muchas cosas, pero al igual que todos ustedes, quiero verme boxeando unos rounds buen y tener la oportunidad que la gente me analice y vea si tengo cualidades y así enfrentar a los mejores; es el objetivo de esta pelea», señaló.

Con información de Récord