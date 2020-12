Beneficia Club Rotario de Poza Rica a ciudadanos con tinacos a bajo costo

-“Juntos somos un gran equipo”, asegura en su Tercer Informe



Gracias al esfuerzo que hemos venido realizando, al trabajo y a la solidaridad de todos ustedes, en Poza Rica, aún a pesar de esta pandemia y de todas esas dificultades, seguimos construyendo un DIF municipal que protege y protege muy bien”, aseguró María de la Luz Straffon de Velázquez, Presidenta de la institución, al presentar su Tercer Informe de Actividades al Frente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, en donde aseguró que “Cuando existe el compromiso, la solidaridad y la voluntad de servir, no pueden existir obstáculos suficientes, para detener la marcha del gran equipo que somos”.

“Este tercer informe es muy especial para mí, pues en él se encuentra reflejado el trabajo que hemos venido llevando a cabo en medio de una continencia, siempre buscando satisfacer de la mejor manera, las necesidades prioritarias de las y los ciudadanos de Poza Rica, que han venido depositando toda su confianza en nuestra institución”, agregó, al dirigir su mensaje que por motivos de la contingencia sanitaria se llevó a cabo de manera virtual.

Mencionó que el DIF Municipal ha continuado trabajando, atendiendo a los más desprotegidos, a los más necesitados y, a quienes en un momento de emergencia o desesperación solicitan del apoyo de una institución de toda su confianza que les ayude a salir adelante.



Agregó que la misión del DIF se basó en cuatro ejes principales como son: 1.-Infancia y Adolescencia, 2.-Adultos Mayores, 3.-Salud y Asistencia Pública, 4.-Desarrollo Comunitario y Actividades Especiales. Informó que se atendieron en Procuraduría 1605 asesorías jurídicas en materia familiar, 274 actas circunstanciadas, 470 reportes de autoridades y de ciudadanos en denuncia anónima, con intervención en 108 distintos procesos judiciales y administrativos en donde se tomaron medidas necesarias para garantizar la integridad de niños, niñas y jóvenes.

En materia psicológica se logró brindar un total de 492 sesiones de terapia al público en general, además 40 evaluaciones y dictámenes en materia de psicología que fueron solicitadas por los diversos juzgados familiares y fiscalías pertenecientes a este distrito judicial.

Se brindó asistencia a 51 menores de edad y víctimas del delito en igual número de audiencias y declaraciones; 41 sesiones de medidas reeducativas para aquellos menores infractores y sus familias; se supervisaron 601 convivencias familiares que se pudieron llevar a cabo en los juzgados familiares de este distrito judicial, atendiéndose en instalaciones del DIF 1454 personas; señalo como importante, que a pesar de esta contingencia sanitaria ocasionada por el covid-19, cada uno de los departamentos que integran esta institución se encontraron de guardia permanente para atender las necesidades de la población durante todo el año 2020. Se brindó atención a 23 niños y jóvenes en la “Casa del Sol” y 30 niñas y adolescentes en la “Casa de la Luna”, actualmente contando con una población de 25 menores de edad y 2 mayores de edad institucionalizados, todos ellos puestos bajo resguardo del DIF por parte de la fiscalía general del estado.

A lo largo de estos doce meses fueron reintegrados con sus familiares, previa autorización de la autoridad ministerial a 26 menores de edad, logrando canalizar ante el sistema DIF Estatal a 3 niños que fueron abandonados, para que pudiera llevarse a cabo su proceso de adopción,

En materia educativa dijo que en el ciclo escolar 2019-2020, 250 alumnos y alumnas de los 17 CAIC´s orgullosamente egresaron de sus aulas, y para el presente ciclo escolar 2020-2021 se encuentran inscritos 315 niñas y niños que son atendidos en 27 grupos; divididos en 19 grupos matutinos y 08 grupos vespertinos. A pesar de la pandemia se entregaron a la población escolar 25,572 desayunos fríos y despensas para preparar 6,448 desayunos calientes, de igual manera se beneficiaron a 65 instituciones educativas de Poza Rica, 43 preescolares y 22 primarias, donde se entregaron un total de 158,976 desayunos escolares fríos, e insumos para preparar 84,240 desayunos escolares calientes. Señalando que por encontrarse resguardados por la pandemia los niños y las niñas todos los insumos mencionados fueron entregados a los distintos padres y madres de familia a través de los directores de estos planteles.

La Presidenta del DIF Poza Rica, señora María de La Luz Straffon de Velázquez, señaló en su informe la importancia de los albergues “Casa del Sol” y “Casa de la Luna” donde se resguarda la integridad de niños y niñas, así como en “Casa de los Abuelos”, donde se dio albergue a 46 Adultos Mayores que se encontraron en estado de necesidad, afortunadamente a intervención de los departamentos de procuraduría y trabajo social se logró encontrar a sus familiares, llevándose a cabo de manera exitosa en 17 casos efectivo proceso de reintegración. Actualmente se tiene una población de 29 personas de la tercera edad, 19 hombres y 10 mujeres, todos ellos resguardados con los cuidados y los protocolos sanitarios, evitando presentar ni un solo caso de covid-19 durante todo este año 2020.

A través del departamento de INAPAM se estuvo pendiente, que los adultos mayores recibieran el programa de pensión universal que les brinda el sistema federal así como la pensión alimentaria de $ 5,544.90 trimestrales; que reciben los 113 beneficiarios de la ley 233 del Estado de Veracruz para los adultos mayores de 70 años de edad. También se expidieron 800 credenciales de INAPAM que les ayudara a obtener importantes descuentos en diferentes servicios, y a quienes se encontraron como empacadores en las distintas cadenas comerciales de esta ciudad; con el apoyo del Gobierno Municipal y del Sistema DIF Estatal, se les pudo hacer entrega de 352 despensas durante esta contingencia hasta las puertas de sus hogares; debido a la pandemia se tomaron medidas y se aplicaron los protocolos de seguridad, suspendiendo temporalmente las actividades de los 8 clubes de la tercera edad, reanudando actividades una vez que el semáforo de riesgo y las autoridades sanitarias lo permitan.

En salud y asistencia pública, indicó que en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social y Humano del H. Ayuntamiento y del Sistema DIF Estatal, a través del departamento de Trabajo Social se beneficiaron a 49 familias con la entrega de apoyos funcionales, en atención al departamento de procuraduría, este departamento emitió 45 estudios socioeconómicos, realizo 895 visitas domiciliarias, atendiendo 470 reportes de autoridades y de ciudadanos, en los que se podía ver comprometida la integridad de la población más vulnerable, se expidieron 54 constancias de ingresos no comprobables, 18 de escasos recursos económicos; entregando 12 copias certificadas de actas de nacimiento y realizaron 49 visitas y estudios socioeconómicos para igual número de registros extemporáneos.

En materia de estudios clínicos y compra de medicamentos, se apoyaron a 126 familias que lo solicitaron, se expidieron 58 constancias para obtener beneficios en trámites de panteón y testamento; así como diversos descuentos en pasajes de autobús, cubriendo en 94 ocasiones el costo total de esos boletos y no perdieran sus citas y tratamientos médicos en diferentes partes de la República Mexicana;

se apoyó a 18 migrantes a través del programa de retorno seguro a su lugar de origen por no contar con recursos para retornar a sus hogares.

Con ayuda del sistema DIF Estatal se obtuvieron 500 lentes en beneficio de la población más vulnerable, y de la misma manera se entregaron otros apoyos, entre los que se encuentran; leche y pañales para bebes de madres solteras, cobijas, colchonetas, entre otros artículos de higiene; así como medicamento que necesitaron aquellas personas en estado de indigencia que fueron ingresados como urgencia en el Hospital Regional y no tenían familiares que pudieran ayudarlos. Además se entregaron apoyos funerarios a 54 familias que tuvieron en infortunio de perder a alguno de sus seres queridos, y no contaban con los medios económicos suficientes para cubrir esos gastos.

En la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR), se llevó a cabo 693 sesiones de rehabilitación y 498 servicios de consulta médica externa, 459 de cuidado odontológico para el público en general, así mismo se realizaron 530 exploraciones de mamas y valoraciones para detectar el virus de papiloma humano, siendo canalizadas ante las autoridades de salud, para que fueran atendidas de manera gratuita.



En el mismo sentido, en coordinación con la Secretaria de Salud, se logró gestionar exitosamente diferentes cirugías de riñón, de cadera y protésica de rodilla; se canalizaron a ciudadanos y ciudadanas con distintos tipos de cáncer ante el Centro Estatal de Cancerología para su cirugía y que pudieran recibir de manera gratuita diferentes tratamientos médicos tanto de cáncer como de diversas quemaduras graves; gestionándose medicamentos, audiometrías y atención medica de alta especialidad. A pesar de la pandemia se pudo obtener en materia de salud y de asistencia social en este 2020, a través de distintas instituciones, apoyos por más de $ 1´000, 000,00 (Un Millón de Pesos) en beneficio de los habitantes de Poza Rica.

Dentro del Desarrollo Comunitario, dijo que no se ha dejado de trabajar para los habitantes de las diferentes colonias, que gracias al apoyo por parte del Ayuntamiento de Poza Rica, de Gobierno del Estado y del Sistema DIF Estatal, se proporcionó a través del programa de Espacios Alimentarios 14,289 raciones de alimentos preparados durante esta época de pandemia; con apoyo del H. Ayuntamiento se entregaron más de 2,500 despensas en las colonias, además 400 que fueron proporcionadas por el DIF Estatal.

A través de las maestras Talleristas se elaboraron 7,400 cubrebocas que fueron distribuidos entre los más desfavorecidos; como parte del programa de apoyo a la vivienda, se entregaron 1828 láminas de zinc en paquetes de 160 para igual número de familias, 10 sanitarios amigables con el medio ambiente, 66 estufas ecológicas, 19 captadores de agua pluvial y 11 huertos escolares o de traspatio, en atención a las necesidades de salud y economía de las personas más vulnerables.

Con el programa de Proyectos Productivos se benefició a 96 familias, quienes recibieron proyectos de carpintería, panadería, taller de costura, píe de cría de borrego, así como gallinas de traspatio, logrando dar impulso a la ciudadanía que se interesó en echar a andar sus propios negocios y beneficiar por ende a su economía familiar.

De esta manera la Presidenta del DIF Municipal, Señora María de la Luz Straffon de Velázquez, Rindió su Tercer Informe de Actividades, correspondiente al presente año 2020. Cabe mencionar que en su participación y mediante cortinillas agradeció a quienes han hecho posible que el DIF no cese en hacer llegar los apoyos que las ciudadanas y ciudadanos de Poza Rica se merecen.



Así mismo hizo un recuento de aquellas actividades especiales que se llevaron a cabo durante el presente ejercicio: “Día de Reyes”, “Apadrina una Carta”, “Día de la Familia”, y “Evento sede en la Zona Norte del Estado” para la entrega de Proyectos Productivos, para 26 Municipios de la entidad entre otros de gran importancia para esta institución.

Desde el inicio agradeció a su esposo Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo, Alcalde de Poza Rica y a su familia, por estar con ella en los momentos difíciles, y del gran apoyo a la labor realizada en el DIF; que es el de atender a los más desprotegidos de nuestra ciudad, de igual manera en mención especial para el Gobernador del Estado Ing. Cuitláhuac García Jiménez, y de la Directora del Sistema DIF Estatal Lic. Rebeca Quintanar Barceló, así como a los ediles de la presente administración municipal, por haber apoyado de manera firme y decidida al DIF durante este año y hacer llegar gran cantidad de apoyos durante esta contingencia sanitaria a nivel mundial.