Beneficios de la granada roja

México.- Descubre lo que te espera la presente semana del lunes 16 al jueves 19 de agosto de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor.

ARIES

La gente de Aries se verá obligada esta semana a prestarle atención a su salud. Tu cuerpo ha tolerado durante mucho tiempo un estilo de vida ajetreado, lleno de hábitos nocivos. Sin embargo, esta semana tu salud te hará un llamado de atención para que comiences a realizar cambios saludables en tu vida. Cuidado, porque no habrá otra advertencia, si no cambias, lo lamentarás mucho en los próximos meses.

En el ámbito laboral, no será una buena semana, sobre todo para aquellas personas de Aries que trabajan en relación de dependencia. La empresa donde trabajas está atravesando una crisis grave y esto provocará que el estado anímico de todas las personas que te rodean, en especial de tus superiores, esté tenso y agresivo. Te verás obligado a trabajar horas extras y a soportar muchísima presión. Emocionalmente estarás a punto de colapsar y por eso empezarás a pensar seriamente en la posibilidad de renunciar En el terreno sentimental, aquellas personas de Aries que se hayan distanciado de sus parejas y que deseen reconquistarlas, no deberán desaprovechar esta semana debido a que astrológicamente estarán muy favorecidos para las reconciliaciones. Por su parte, la personas que no tengan una relación tendrán una semana en la que estarán atormentados por la incertidumbre.

Finalmente has conseguido el valor que necesitabas para confesarle a la persona que amas tus sentimientos y durante los próximos días esa persona te dará una respuesta. Probablemente no será la respuesta que tú esperabas pero lograrás superar este desengaño amoroso más pronto de lo que imaginas.

TAURO

Esta semana la gente de Tauro recibirá noticias sobre embarazos de familiares cercanos o amigos. En el ámbito financiero y de los negocios. Comenzarás esta semana con una influencia astral negativa que abarcará todas las cuestiones referidas a asuntos económicos y comerciales. Sería conveniente que tuvieras mucha precaución en estos temas, sobre todo durante los próximos 15 días.

Mediante un amigo, conocerás a una persona de sexo masculino que te ofrecerá formar parte de un emprendimiento comercial. Cuentas con una sólida experiencia en el ámbito de los negocios y eres muy hábil. Sin embargo, el inconveniente es que estás emocionalmente muy vulnerable debido a una grave crisis económica que estás padeciendo. Por ello, tendrás una tendencia a cometer actos imprudentes con la esperanza de obtener rápidamente el dinero que te hace falta. En el terreno sentimental, el hombre y la mujer de Tauro tendrán una excelente semana.

Finalmente lograrás que la armonía y la felicidad reine en tu relación amorosa. Has atravesado un período de muchos problemas con tu pareja y eso te había provocado mucha angustia y preocupación. Sin embargo, a partir de esta semana, todas las tensiones que habías soportado comenzarán lentamente a hacerse más leves, desapareciendo por completo dentro de unas semanas Por su parte, la mujer de Tauro, recibirá agradables sorpresas durante esta semana. Te sentías desanimada porque la persona en la que estabas interesada no se fijaba en ti, sin embargo hoy él te manifestará que tiene sentimientos intensos por ti.

GÉMINIS

La gente de Géminis recibirá en el transcurso de esta semana, muy buenas noticias de parte de su familia con relación a casamientos o nacimientos. En el ámbito laboral, Géminis recibirá esta semana algunas compensaciones. Durante los últimos meses has asumido responsabilidades en tu lugar de trabajo que no te correspondían. Sin embargo, a pesar de haber trabajado bajo una gran presión has logrado conseguir muy buenos resultados.

Durante los próximos días, recibirás algún tipo de compensación por tanto esfuerzo y dedicación y eso te estimulará a seguir dando lo mejor de ti en tu empleo En el ámbito financiero y de negocios, estás en un grave riesgo. Durante esta jornada recibirás una advertencia de una persona que trabaja para ti desde hace años. Es una persona sin mucha preparación pero que te ha sido muy leal a través de los años. No cometas el error de subestimar esta advertencia porque tu emprendimiento comercial sufrirá graves pérdidas económicas si lo haces En el ámbito de la salud, los astros te aconsejan que moderes un poco tu comportamiento, tantos excesos podrían traerte serios problemas de salud en un futuro no muy lejano. En el terreno sentimental, los hombres y mujeres de Géminis que no tengan una relación deberán aprovechar esta semana al máximo.

Estarán muy seductores y desinhibidos, se volverán irresistibles para cualquier hombre o mujer que deseen conquistar. No obstante, probablemente las conquistas que hagan durante este día no pasen a mayores y se queden en una lujuriosa noche de pasión.

CÁNCER

Esta semana se producirá la influencia directa de algunos planetas en las personas del signo de Cáncer. Esta influencia te aportará mucha energía y vitalidad. Te sentirás más optimista y con un gran deseo de emprender cosas nuevas En el ámbito laboral, procura durante esta semana evitar las indiscreciones. Si alguien te hace una confesión, intenta no comentarlo con nadie porque podrías desencadenar situaciones desagradables.

En el ámbito financiero y de los negocios, esta semana descubrirás que tu mano derecha en los negocios te ha estado engañando. La traición te dolerá más que el dinero que esta persona pueda haberte robado. Sin embargo, las cosas ya están hechas y debes tomar medidas al respecto. La confianza está perdida y sin ella no puedes tener a dicha persona a tu lado. En el terreno del amor, el hombre de Cáncer tendrá una semana complicada.

Tu pareja está desconcertada y no entiende tus nuevas necesidades. Probablemente la relación entre en crisis o se produzca una ruptura debido a que las aspiraciones de ambos miembros de la pareja ya no serán las mismas. Por su parte, la mujer de Cáncer tendrá una semana intensa. Desde hace tiempo discutes mucho con tu pareja. Tu relación está desgastada por las constantes discusiones que, en la mayoría de los casos, originas tú.

Estás muy enamorada pero los celos están alejando a la persona que amas. Aprovecha los próximos días para reflexionar y encontrar la forma de cambiar ese comportamiento antes de que sea demasiado tarde.

LEO

Será una semana ideal para que la gente de leo cambios drásticos en su vida. Durante los próximos días, los astros te darán el valor que necesitabas para realizar las acciones que sean necesarias para modificar aquellos aspectos de tu vida que no te gustan o no te hacen feliz. En el ámbito laboral, será una excelente semana. Las personas del signo de Leo que estén sin empleo recibirán un esperanzador llamado durante los próximos cinco días que les devolverá el ánimo.

En el ámbito financiero y de los negocios, también será una semana con un muy buen auspicio astral. En tu trabajo ascenderás o conseguirás otro cargo que tendrá un sueldo mucho más abundante que el que recibes en la actualidad. Si no te gusta tu empleo, es el momento ideal para comenzar a buscar otro. En el terreno sentimental, los hombres y mujeres de este signo no tendrán una buena semana. Las cosas con tu pareja no están bien.

Hay una persona que ha comenzado a trabajar desde hace poco con tu pareja. Es evidente que a él o a ella le agrada porque lo nombra constantemente y eso ha empezado a preocuparte. El peligro es real, no lo estás imaginando. Hasta el momento no ha ocurrido nada entre ellos pero en un futuro no muy lejano podría ocurrir. Mantente atento e intenta consolidar más el vínculo con la persona que amas.

VIRGO

Durante esta semana se iniciará un ciclo astral propicio para que los hombres y mujeres de Virgo logren perdonar y cerrar todas las heridas del pasado. Los próximos días serán ideales para que te contactes con aquellos integrantes de tu familia con los que tienes una conversación pendiente. Aprovecha este período donde todo te resultará más fácil y por fin lograrás liberarte del odio y del resentimiento. No lo hagas por las personas que necesitas perdonar, hazlo por ti, para que puedas vivir plenamente el presente sin ninguna atadura del pasado En el ámbito económico, no será una buena semana.

Los próximos días no serán propicios para hacer ninguna adquisición, inversión o entrega de dinero. Las cuestiones relacionadas con el dinero no estarán muy favorecidas por lo que es recomendable que durante los próximos días te muevas con más prudencia que nunca en dicha área. En el ámbito financiero y de negocios, tampoco tendrás una buena semana. Durante los próximos días aparecerá una persona que te propondrá una sociedad para un emprendimiento comercial. Estás atravesando una grave crisis económica y eso te vuelve muy vulnerable porque tenderás a creer ciegamente en cualquier propuesta comercial que prometa darte excelentes ingresos.

No cometas imprudencias porque eso sólo empeorará tu situación. En el ámbito laboral, tendrás que estar muy atento durante esta semana porque tu jefe te pondrá a prueba al otorgarte una tarea muy difícil. Esmérate en hacerla porque del resultado de esa tarea depende tu futuro profesional.

LIBRA

Será una semana en donde la gente de Libra estará preocupada por asuntos familiares. La grave enfermedad de un pariente cercano unirá más que nunca a todos los miembros que componen la familia. Pasarás junto a ellos un momento lleno de alegría y emotividad. En el ámbito del trabajo, será un día muy fértil para los nacidos bajo este signo.

Tus innovadoras ideas serán claves para un nuevo emprendimiento que realizará la empresa en donde trabajas. Tu contribución será muy valorada y te otorgará un gran prestigio profesional entre tus colegas En el ámbito económico, será una semana difícil. Todas las negligencias que has cometido con tu dinero, transformarán este día en un caos. Te darás cuenta que has dejado boletas sin pagar y que los intereses que has acumulado son enormes. Aprovecha los próximos días para poner un poco de orden a tu vida.

Si no lo haces, la libertad y tranquilidad que tanto aprecias se verán perturbadas por los problemas que tú mismo ocasionas con tu desidia. En el terreno sentimental, el hombre de Libra está atravesando un momento de mucha pasión. Sin embargo, tu pareja en ocasiones se muestra esquiva y tú no entiendes el motivo, quizá sea hora de tener una conversación extensa y franca con la persona que está a tu lado. Por su parte, la mujer de Libra tendrá una excelente semana. Estás viviendo un excelente momento de tu relación y este fin de semana podrás pasar junto con el hombre que amas momentos increíbles que fortalecerán el vínculo que los une.

ESCORPIO

Durante esta semana la gente de Escorpio recuperará el optimismo y las esperanza. Has atravesado un período de mucha escasez económica durante el cual probablemente hayas tenido que postergar tu formación académica. Sin embargo, a partir de esta semana las cosas comenzarán a cambiar y de a poco empezarás a ver alentadores cambios en tu economía. En un lapso muy corto podrás retomar tus estudios y lo harás con más energía y responsabilidad que nunca En el ámbito laboral, será una semana de cambios.

Llegará a tu lugar de trabajo una nueva autoridad que impondrá nuevas formas de realizar las tareas de la compañía. Los astros te aconsejan que no te reveles contra esta persona porque puede transformarse en un enemigo muy poco recomendable. En el ámbito de las finanzas y los negocios, será una semana muy difícil. Desde hace un tiempo estás experimentando algunos problemas en este ámbito. Sin embargo, durante los próximos días un conocido te dará la clave que te permitirá descubrir qué era lo que estaba haciendo mal, harás algunas modificaciones y con ello conseguirás que tu emprendimiento comercial vuelva a ser rentable y exitoso.

En el terreno del amor, el hombre de Escorpio estará muy deprimido durante toda la semana. Recientemente has finalizado una relación sentimental y estás muy triste. Sin embargo, a partir del fin de semana comenzarás a sentirte mejor. La mujer de Escorpio tendrá una excelente semana. Estás atravesando un momento ideal junto a tu pareja, el vínculo que los une es estable y sincero y la comunicación es fluida.

SAGITARIO

En cuanto al ámbito social, esta semana la gente de Sagitario tendrá muchas ganas de salir, de dejar su retraimiento habitual y de ampliar su círculo de amistades. Comenzarás una actividad grupal vinculada con el deporte y la naturaleza. En el ámbito laboral será una semana difícil. Tu ambiente laboral estará lleno de contestaciones agresivas y tensiones.

No obstante, ninguno de los inconvenientes que se susciten en el transcurso de los próximos días estará relacionado directamente contigo. Los problemas afectarán a tus compañeros de trabajo, sin embargo no debes involucrarte en cuestiones que no te competen. No intervengas para defender a personas que sabes perfectamente que no intercederían por ti si llegaras a estar involucrado en una situación complicada. Concéntrate en tu trabajo y mantente ajeno a todo conflicto. En el ámbito financiero y de negocios, lograrás luego de muchas negociaciones un acuerdo que en apariencia será muy beneficioso para ti, sin embargo ten cuidado porque hay una doble intención o algo oscuro en dicho acuerdo.

En el ámbito económico, será una excelente semana. Las personas de Sagitario han atravesado un ciclo de mucha estrechez económica. Sin embargo, durante esta semana el dinero comenzará a llegar a tu vida por todos los caminos. La situación no se solucionará mágicamente, ni tampoco de repente, pero el aspecto financiero se destrabará y las oportunidades para que obtengas ingresos comenzarán a fluir. El ámbito sentimental, los hombres y las mujeres de Sagitario vivirán una semana de mucha estabilidad con sus parejas.

CAPRICORNIO

Esta semana comenzará para toda la gente de Capricornio un ciclo de renovación. Desde hace un tiempo te sientes disconforme con tu vida, las cosas que antes te hacían feliz ahora ya no te satisfacer. Sientes de darle un cambio de rumbo a tu vida pero no sabes por dónde empezar. Sin embargo, durante los próximos días conocerás a una persona que será fundamental para tu transformación emocional y espiritual.

En el ámbito laboral, será una semana muy difícil para todos los capricornianos. Será muy importante que ahorres tus energías porque tu jefe estará más necio que de costumbre durante los próximos días y no tiene ningún sentido que intentes hacerlo razonar. En el ámbito económico, estarás cada vez mejor y esta semana te permitirás adquirir aquellos objetos que deseabas hace tiempo. En el terreno sentimental, los hombres y mujeres de Capricornio tendrán una semana plagada de desilusiones. Recientemente habías comenzado una relación y estabas muy entusiasmado porque pensabas que finalmente habías encontrado a la pareja ideal.

No obstante, durante los próximos días notarás algunas actitudes extrañas de tu pareja que antes habías pasado por alto. Para sacarte la duda comenzarás a buscar las causas de su comportamiento poco habitual y descubrirás algo que te decepcionará profundamente. Tu pareja mantiene una relación sentimental con otra persona distinta a ti. A pesar del dolor y la desilusión, lograrás salir adelante gracias al apoyo de tus amigos y de tus familiares, quienes te ayudarán a atravesar este difícil momento.

ACUARIO

La gente de Acuario se sentirá con mucha vitalidad durante esta semana y la encauzarán a través de deportes extremos o de alta exigencia. En el ámbito laboral, se producirán grandes cambios que durarán hasta la próxima semana. Uno de ellos te afectará directamente. Te propondrán un traslado a otro país, si no aceptas no podrás seguir trabajando para la misma empresa.

Tus opciones serán aceptar el traslado o aceptar un despido. No le tengas miedo a los cambios, te traerán muchos más beneficios de los que puedes imaginar. En el terreno sentimental, será una semana complicada para los hombres y mujeres de Acuario. Durante los próximos días, las personas de Acuario que estén atravesando una crisis con sus parejas tendrán una discusión que será decisiva para el futuro de la relación. Será una pelea muy fuerte en la que ambos miembros de la pareja dirán cosas hirientes.

La persona que amas o que creías amar te hará recriminaciones que serán completamente injustas. No obstante, no es aconsejable que tomes una determinación apresurada, espera a que pasen unos días para que puedas tranquilizarte y analizar lo sucedido con mayor objetividad Por su parte, las personas de este signo que estén solas tendrán una excelente semana. A partir del lunes comenzará un período muy favorable para las relaciones sentimentales. Si estás solo no debes permanecer encerrado en tu casa. Los astros indican que las próximas noches serán ideales para conocer a alguien, está en ti aprovecharlas o no.

PISCIS

Tu salud se ha visto seriamente afectada por todas las noches en vela que has pasado atormentado por tus deudas y tu escasez de recursos. Un compañero de trabajo te invitará a realizar una actividad física que te será de gran ayuda para aprender a canalizar la ansiedad de una forma menos dañina. En el ámbito del trabajo, esta semana tu jefe te ofrecerá la posibilidad de realizar un viaje para asistir a una importante reunión en donde estarán presentes las autoridades más importantes del lugar en donde trabajas. El viaje te traerá beneficios tanto a nivel profesional como emocional, así es que disfrútalo.

En el ámbito financiero y de los negocios será una excelente semana. El esmero y el trabajo que le has dedicado a un emprendimiento comercial empezará a dar resultados. El éxito te estimulará, toda tu creatividad y capacidad estará enfocada en encontrar los caminos más adecuados para que tu proyecto continúe creciendo. La prosperidad económica será una constante en tu vida de aquí en más y ya no deberás volver a preocuparte por tu presupuesto. En el terreno sentimental, esta semana el hombre y la mujer de Piscis vivirán algunas discusiones con sus compañeros sentimentales.

Tu pareja tiene una marcada tendencia al despilfarro y eso perjudica enormemente tu presupuesto y tus planes a nivel económico. Durante los próximos días hablarás con la persona que amas y le exigirás que se controle en los gastos, sin embargo en un futuro cercano te darás cuenta que tu advertencia no ha surtido efecto.

