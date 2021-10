Beneficios del agua de comino

México.– Descubre lo que te espera el presente viernes 15 de octubre de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

ARIES

Tu pareja tiene una de esas amistades que no sabe de distancias y mantiene con ella una relación muy cercana, que te confunde y preocupa. No dejes de confiar en tu pareja, y ten por seguro que esas muestras de cariño no son otra cosa que eso. Su corazón lo ocupa tú desde siempre… y así va a seguir.

La voz cantante en este proyecto debe ser la tuya y ninguna otra más que la tuya, pues las ideas y toda la esencia de este emprendimiento nacieron en ti. Es vital que no dejes que te roben el mérito y con ello de los ingresos, de algo que te ha costado tiempo y esfuerzo, y que da buena cuenta de tu capacidad.

No puedes vivir con ese miedo al contacto, a los elementos, a los parásitos… a la vida, en suma. Tienes que evitar que sea lo que dicte tus acciones y tus proyectos. La vida siempre es riesgo, y lo que nos hace fuertes y productivos es enfrentarlo. No hay otra manera de salir avante de este reto.

TAURO

Nada como una cena romántica para reconectar, para disminuir esa distancia que nos separa. Hoy es un buen día para salir y olvidarse de todos los pendientes, y dedicarse tiempo el uno al otro, sin prisas ni reproches. Además, todo eso que ahora parece gris, se desvanecerá a la luz de las velas, entre una música suave.

Un pequeño cambio puede obrar maravillas, siempre que se realice en la esfera precisa y en el momento que debe realizarse. En este día ese cambio debe suceder en la manera en que haces uso de los servicios: agua, luz, combustible… Ahorra y verás un cambio portentoso a tu favor y de tu bolsillo.

No hay que escatimar gastos cuando se trata de tu salud. Además, si inviertes hoy está escrito que ahorrarás en gastos médicos mañana. Más vale prevenir que atender. Esos recursos destinados a tu alimentación y cuidado van a ser, a la larga, tu más provechosa inversión. Pero debes comenzar ahora mismo.

GÉMINIS

No dejes de atender los reclamos de tu pareja, pues tiene razón, aunque te parezca que se trata de temas sin importancia. Cada uno tiene diferentes preocupaciones, pero no por ello las de la otra persona dejan de tener importancia. Considera, en todo caso, que corregir esas conductas no te implica ningún esfuerzo.

Tu primer pensamiento esta mañana debió estar centrado en tu trabajo. Esa debe ser tu principal preocupación y tu objetivo único. En este día dale la prioridad a lo que haces y que te falta implementar en tu jornada para que sea más productiva. Es un día en el que debes dejarte absorber por el trabajo.

Hoy debes apostar por el cuidado de tu dentadura. Esas pequeñas molestias no son naturales y es mejor que las atiendas de una vez. No dejes espacio para el azar, y acude con un especialista, sin demora. Atiende con disciplina a todas sus recomendaciones. Que tu sonrisa siga brillando por todo lo alto.

CÁNCER

Es importante que atiendas al crecimiento de tu pareja, y que le des la oportunidad que en su momento te dio. Hoy es un buen día para que te plantees ayudarle a dejar su empleo y que se centre en su desarrollo. Si uno de los dos crece más, ambos evolucionan. Es tiempo de pagar las deudas.

Hoy es buen día para poner en duda a los que te critica de manera infundada. Y la manera de hacerlo es demostrar con hechos el talento que tienes. No contestas a sus infundios, y en todo caso pon manos a la obra, y a través de resultados haz que esas voces se silencien a sí mismas.

Dicen que quien golpea primero, golpea más fuerte. Este es un buen día para hacer eso con las enfermedades a las que eres proclive, y que suelen ensañarse sobre todo con tu esqueleto. Con ese fin, previene con una dieta más rica en calcio a través de leche y queso. Y, desde luego, de grasas ni hablar.

LEO

Es mejor guardar silencio ante la pregunta que tu pareja te va a hacer. Es una de esas cuestiones cuyas respuestas, sea cual sea, hiere o parece demasiado cínica, y por ello no se puede responder con palabras. Una pregunta tan cerca del corazón y de lo que sientes solo se puede responder con actos y con hechos.

Hay ciertos aspectos de tu manera de trabajar que seducen y son irremplazables. Esas son las que debes incentivar, pues son la razón de que te contraten, te den confianza y te elijan por encima de otros. Una parte de ello es el cuidado que poner al hacer algo. Si cedes a las prisas y a la presión, perderás ese toque.

No pierdas el tiempo con soluciones mágicas. La única manera de que preserves tu bienestar y tu salud es con esfuerzo y dedicación, con apertura de mente y de cuerpo. Basta de comprar ideas falsas a gurúes improvisados. Lo que esperas para estar mejor solo te lo puedes dar tú mismo.

VIRGO

Tienes que aprender a escuchar entre líneas. Cada uno tiene su orgullo, pero tu pareja es alguien que tiene de sobra. Le cuesta trabajo decirte las cosas, y sobre todo pedirte ayuda. Por ello te lo pide en clave: esta serie de aparentes reclamos que te hará el día de hoy tienen esa finalidad. La de pedirte ayuda.

Hoy te vas a enfrentar a una dura decisión. Debes elegir entre un recorte o pasar una temporada de limitaciones. No sabes bien qué hacer. Los astros te recomiendan que, sea lo que sea que decidas, trates de hacer el menor daño posible (por ejemplo, evita cualquier despido).

Hoy es un buen día para invertir en el cuidado de tus ojos. Se irritan, se humedecen y en ocasiones presentan pequeñas molestias. De modo que no está de más una visita a un especialista y considerar el uso de gafas graduadas. No te preocupes: puedes estar seguro de que van a favorecerte.

LIBRA

Tu pareja es una persona que deslumbra, y por ello le amas. Sin embargo, no puedes estar siempre a su sombra. Debe llegar un tiempo para que tu también puedas brillar y destacarte. Eso es, al menos, lo que la persona que amas espera de ti. Sal de tu refugio y trata de ser la persona que estás llamado a ser.

También la mente juega en el arte de hacer dinero, y tal el suyo sea el papel protagónico. Este es un buen día para dejarla libre, para que se creatividad sea la brújula que marque el rumbo a seguir y te descubra hacia qué nuevos espacios puedes expandirte como trabajador y como profesional.

La primera señal de madurez es ese momento cuando perdonamos a nuestros padres, cuando nos hacemos responsables de nuestras vidas y nos desapegamos de su influencia, para bien o para mal. Es un buen día para tener esa charla que has dejado de lado, y para que de una vez todas esas cosas que no se han dicho sean pronunciadas.

ESCORPIO

Tendrás la oportunidad de viajar, pero no contempla a tu pareja. Te preguntas si debes renunciar a este viaje para no causarle contrariedad. Es un error que los astros van a evitar que cometas. Has ganado esto con tu esfuerzo y gracias a tu talento, y es por ello que debes disfrutarlo. En compañía o a solas.

Cuando parece que estás más perdido, en realidad estás en el punto más cercano a encontrarte. Tus sentidos se expanden, la adrenalina se libera, todo parece más claro… Aprovecha ese impulso hoy, pues las grandes soluciones (las que no solo son creativas, sino que resultan innovadoras) surgen en momentos como este.

Es bueno que cambies de parecer, sobre todo en lo que tiene que ver en cuanto a lo que haces por tu salud. Hay mejores métodos que los empleabas, más naturales y más conectados con tu verdadero ser. Ha sido una buena elección, y notarás los beneficios de inmediato, apenas y te pongas manos a la obra.

SAGITARIO

Hay cierta sensación discordante en el aire. Sientes que tu pareja no es del todo honesta contigo, y la verdad es que es así. Ha hecho algo que te había prometido que iba a dejar de hacer. Algo relacionado con su salud. No seas duro con ella, y en lugar de ello ayúdale a retomar el cumplimiento de esa promesa.

Tu carácter tu luchador sabe imponerse a toda situación. Lo que hoy pasa no es algo nuevo para ti, y se trata de un problema que sabes que tiene solución. No debe amedrentarte ese coro de voces de alarma. Solo se trata de gente que espera que falles para tomar ventaja. Y tú sabes que no van a verte fallar.

Hoy tus pasos debes ser firmes, y dirigirse hacia ese encuentro que temes realizar. Hay un asunto del pasado que hoy va a llegar a su resolución. Es una cita que debes atender, pues es hora de que el ayer deje de hundir sus colmillos en tu corazón.

CAPRICORNIO

Los cambios son bendiciones mezcladas, pues implican que una parte de lo anterior se destruye para que todo cambie. Eso pasa en la vida y pasa con el amor. No por ello debes tener medio a que tu relación cambie, pues es algo inevitable y necesario para que el amor perdure. No somos los mismos al principio que al final del amor.

Un fracaso nunca debe ser el final del camino, porque eres mucho más que un mero proyecto. Un tropiezo siempre implica consecuencias, pero ninguna de ellas va a terminar con tu carrera y con tu capacidad para hacer lo que sabes hacer. A sacudirse el polvo, recomponerse e intentarlo de nuevo.

Es un buen día para trabajar con tu interior. Esa dimensión de ti mismo en la que no sueles investir demasiado, pero que es esencial para que te mantengas tan productivo como deseas. Y es que sin la armonía interna no serás capaz de hacer frente a las exigencias de tu día a día. Medita y haz ejercicios de respiración.

ACUARIO

Las diferencias económicas entre tu pareja y tú no han sido un problema hasta ahora, pero es mejor tomar recaudos al respecto, pues el mañana puede traer cambios en las actitudes y en los corazones. Debes esforzarte más y hacer evidente que ese esfuerzo rinde frutos hacia el interior de la pareja.

Cuando nos recriminan desde todos los frentes, no hay argumento que hable mejor que los hechos puros y duros. De manera que, a trabajar, a hacer, a resolver, y a entregar resultados. Hasta el punto de que puedas hacer borrón y cuenta nueva. No es algo imposible. Pon manos a la obra de una vez.

Tienes que atender al futuro hoy. Y la manera de hacerlo en cuanto a tu cuerpo es ejercitarte más y mejor. Vuelve a esa rutina exigente, y deja de lado esa pereza que el día de mañana puede traducirse en una cuenta difícil de pagar. Haz por ti hoy, que el mañana puede ser cruel.

PISCIS

No podremos conocer a nuestra pareja al 100%, ni en toda una vida. Cada día te ofrece la oportunidad de nuevos descubrimientos, pues cada uno de nosotros es un misterio que debe revelarse poco a poco. Esa una de las magias del amor nos demuestra cuán infinitos somos, y que no hay espacio para la rutina dentro de nosotros.

Si las cosas no han salido como esperabas se debe a que fuiste un tanto irreal en tus expectativas. Estás dando ese 100% que se te demanda, y la verdad es que no puedes hacer más. Ganas, pero te desalientas porque no ganas tanto como crees que deberías. De ahí la importancia de plantearse objetivos posibles.

No creas que por ir más rápido en tus rutinas de ejercicios eso va a apurar el cambio positivo que deseas. El cuerpo tiene sus plazos y sus mecánicas. Lejos de ello, si insistes en esta sobrecarga de entrenamiento, podrías hacerte daño. Más disciplina y más mesura.

