Beneficios del jengibre

México. – Las mujeres de 40 son sumamente atractivas para los jóvenes, de un tiempo a la fecha se ha vuelto una tendencia el decir que los 40 son los nuevos 20 y aunque todas a cualquier edad son bellísimas y vale mucho tener su cariño, las mayores de 40 tienen ‘algo’ que muchos hombres no logran descifrar pero saben que llaman mucho su atención.

La app de encuentros casuales Gleeden junto con la consultora Dive y la psicóloga Lais Cadens, hicieron un estudio en conjunto donde descubrieron por qué las mujeres tienen ese atractivo extra que una mujer más joven.

Se llevó a cabo con dos mil mujeres voluntarias de diferentes edades. Primero les preguntaron qué esperaban en la cama con el objetivo de encontrar similitudes generacionales. Los resultados fueron sorprendentes.

Las mujeres aseguraron que tienen en promedio seis encuentros al mes aunque el deseo es mayor, de aproximadamente 10. Las jóvenes se sienten más libres para experimentar entre géneros sin ningún tabú pero las mujeres mayores lo disfrutan más y llegan al punto más alto con facilidad porque ya conocen su cuerpo y saben qué les gusta y qué no.

A los 40 la mayoría de las mujeres ya tiene hijos grandes que no necesitan de su atención a todas horas, así se sienten con más tiempo libre para ellas y tienen oportunidad de citas, contrario a las mamás de 20 y 30 que sus pequeños hijos demandan mucha atención y no les queda tiempo o simplemente no tienen ganas porque están muy agotadas.

Las mayores de 40 hablan claro, no se andan con rodeos. Si quieren algo casual lo dicen, si buscan más estabilidad también. Ellas no son dramáticas y ya se les pasó la época de inseguridades. Saben qué les va bien, qué es lo que quieren y cómo lo quieren.

Tener 40 es la edad ideal, según expertos, donde comúnmente tienes energía, dinero, estabilidad económica, casa propia, hijos mayores y mucha vitalidad.

Con información de Cultura Colectiva