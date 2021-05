Beto Silva creará el Centro de Capitación de Servicios Turísticos

Tuxpan, Ver. – Graves son los problemas que está enfrentando la clina hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al grado de que carecer de médicos para brindar consulta general, a decir de los derechohabientes quienes llegaron a consulta, les fue notificado que no serían atenidos debido a la falta de médicos, situación que generó molestia y más en las personas que llegaron desde las 4:00 de la mañana para ser de los primeros en ser atendidos.

Los inconformes mencionaron que al momento de solicitar una plática con el director para que se les diera una fecha para ser atendidos, el personal de vigilancia les impidió el paso, “éramos alrededor de 40 los derechohabientes que acudimos a la consulta, algunos programadas y otros porque despertaron con algún dolor o molestia, pero para nuestra mala suerte no había doctor que nos atendiera”.

A decir de los quejos, esta situación se repite de manera constante y las autoridades de la clínica nada hace por tratar de remediar la situación:

“No es justo que no contemos con este servicio básico, como si el problema de la falta de medicamentos y especialistas no fueran suficientes, ahora también faltan médicos para la consulta general, abemos personas que no somos d aquí venimos de otros municipio y de comunidades para que nos salgan con esto, exigimos a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto”.