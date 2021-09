Biólogos y vecinos reclaman abandono del Ayuntamiento de Xalapa en el Parque El Haya

Xalapa, Ver.- El vocero, de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes invitó a los médicos del estado a que no practiquen abortos, esto luego de la aprobación en el estado y en el país de la no criminalización a las mujeres que por distintas circunstancias interrumpen sus embarazos y el derecho a que instituciones públicas de salud den está posibilidad para no poner en riesgo sus vidas.

«Los invitamos a que no participen en esta cultura de muerte que destruye la vida de los seres humanos» dijo este viernes en entrevista.

Foto: Palabras Claras

Reconoció como héroes a quienes son parte de este gremio por salvar vidas en circunstancias difíciles como la actual pandemia por COVID-19.

«Son unos héroes de la salud como lo han mostrado el estos tiempos de pandemia. Son los primeros incluso que han arriesgado su vida para salvar la vida de las personas».

El Obispo José Rafael Palma Capetillo instruyó además a los Presbíteros y Diáconos, a las Consagradas y Consagrados, a los Seminaristas y Formandas, a las Laicas y Laicos de la Arquidiócesis de Xalapa a celebrar una jornada de luto el día 20 de septiembre, fecha en la que se cumplen dos meses de la despenalización del aborto en Veracruz, en las que se toquen las campanas a duelo a las 12 del día en todas las Iglesias y capillas de este territorio diocesano y a que se celebren eucaristías por los no nacidos.

Foto: Presencia

Además, el día 20 de cada mes a partir de octubre se celebrarán eucaristías por los niños no nacidos.

Por Héctor Juanz

