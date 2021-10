Bitcoin no será moneda de curso legal: AMLO

Ciudad de México.- La mañana de este jueves, en conferencia de prensa, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república, retomó el tema de la manifestación de los obreros de la refinería Dos Bocas, en Tabasco, en esta ocasión exhortó a los trabajadores a no dejarse “manipular” por líderes sindicales.

El mandatario federal, reiteró que el enfrentamiento fue ocasionado por una disputa entre sindicatos, del CTM y Catem, quienes señaló que buscan el control del contrato colectivo de trabajo.

Además, descartó que haya “mano negra” en busca de frenar la obra:

“Espero que lo de dos bocas sea algo aislado y pedirle a los dirigentes que ayuden, y pedirle a los trabajadores que no se dejen manipular, que no se dejen utilizar (..) No creo que haya mano negra para parar la refinería porque no quieran en el extranjero que se produzcan las gasolinas en México, aunque no les gusta mucho”, resaltó.