Blinda SSP y Guardia Nacional a Poza Rica

Poza Rica de Hidalgo, Ver.- Un grupo de mujeres adheridas al centro de inclusión capacitación y asesoría terapéutica asistencial se plantaron en la glorieta del reloj de la paz sobre el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines para exigir no más violencia contra las mujeres y las niñas.

En este plantón la licenciada Cristina Ortiz Vargas responsable de esta asociación civil, señala que lamentablemente Veracruz ocupa el segundo lugar en violencia y transfeminicidios contra las mujeres y las niñas, por lo que hace un llamado a la población a no más agresiones, a no más odio, repudio, amenazas, acoso contra las mujeres y las niñas.

Exigiendo no más violencia contra las mujeres y las niñas ninguna más, basta ya de mujeres asesinadas, basta ya de mujeres agredidas, basta ya de mujeres violentadas, violadas, basta ya de mujeres discriminadas, todos somos iguales, señalan en unas de las pancartas en esta manifestación.

Así mismo, éstas mujeres valientes aguerridas exigen no más violencia, no más discriminación, no más dejaciones, nomás acoso contra las mujeres, de esta manera el grupo de mujeres se manifestó la tarde de este viernes sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines.

