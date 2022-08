Bloquean avenida Fidel Velázquez, exigen justicia por tamseros asesinados

Veracruz, Ver.– Viudas, familiares y compañeros de trabajo, de los dos tamseros asesinados y más de 20 heridos el pasado 24 de marzo del 2017, bloquearon la avenida Fidel Velázquez exigiendo justicia.

Los quejosos señalaron que, a 5 años del suceso, no se ha resuelto la reparación de daños a las familias afectadas, y tampoco hay detenidos y procesados por los hechos bélicos que le quitaron la vida a dos compañeros.

«Pascual Lagunes dice que va a reparar el daño, nunca se ha ofrecido en una mesa para decir el Juez, a ver, venga usted, familiar, la viuda de Pedro Cruz Maldonado, la viuda de Margarito Alfaro Domínguez, aquí está la reparación del daño, nada, y Cándido Canseco Castro, ahí está el audio, y lo tienen, yo lo tengo aquí en un correo, cuando lo quieran se los doy, dice, hey aquí está vivo, Margarito Alfaro Domínguez, estaba, el lo masacró de 19 impactos de bala, yo no lo digo, investiguen, ahí está en la carpeta de investigación 58/2017, y este Juez en su momento deciden no vincularlo a proceso y lo libera, no puede ser posible eso, la verdad», reclamó José Manuel García García, obrero de Tenaris Tamsa y vocero de los manifestantes.