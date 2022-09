Bloquean avenida J.B. Lobos, exigen a la SEV mejora de infraestructura en kinder

Veracruz, Ver.- El jardín de niños «Magisterio Veracruzano» ubicado en la Unidad Habitacional «El Coyol» está a punto del desplome, por lo que padres de familia exigieron a la Secretaría de Educación de Veracruz les brinde el apoyo antes de que suceda una tragedia.

Foto: Alejandro Ávila

Molestos los padres de los pequeños, decidieron bloquear la avenida J.B. Lobos, una de las principales arterias viales de la zona poniente del municipio de Veracruz.

Fueron los mismos padres de familia quienes pidieron a los docentes no impartir clases en las aulas debido a que estás se encuentran fracturadas y en riesgo de caerse, por lo que los pequeños reciben su educación en el patio de la escuela.

Foto: Alejandro Ávila

Además, mencionaron que, el techo de lámina se encuentra oxidado, y Protección Civil Municipal emitió un dictamen desaprobándolo, ya que aseguró corría riesgo de desplomarse.

En cuanto a la malla perimetral, refirieron que esta solo se sostiene por palos y está cercada con cinta para prevenir que los niños o cualquier persona se recargue.

Las madres de familia reconocieron que la escuela no cuenta con escrituras; sin embargo, expusieron que esto no es motivo para que no se les brinden el apoyo, ya que lo principal es que los pequeños no sufran algún accidente.

Foto: Alejandro Ávila

Por Alejandro Ávila