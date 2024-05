Bloquean avenida Rafael Cuervo por falta de agua en 3 colonias

Veracruz, Ver.- La mañana de este lunes 13 de mayo, cientos de habitantes de 3 colonias del municipio de Veracruz bloquearon la avenida Rafael Cuervo debido a la falta de agua desde hace una semana.

Los quejosos señalaron que desde hace más de una semana vecinos de las colonias Astilleros, Playa Linda y Las Brisas no cuentan con el servicio de agua potable.

«Ya tenemos nosotros una semana sin agua, primero nos ponían al agua a la 1 de la tarde o a las 2 de la tarde y no las quitaba a las 6 de la tarde, eso que dice MAS que poner el agua a las 4 de la mañana y la quita a las 8 de la noche, eso siempre ha sido una mentira, ahorita ya no nos han dado ni una gotita de agua (…) las pipas llegan y nos venden el agua en mil pesos para 5 personas, cuando eso es negocio de ellos mismos que nos mandan a las pipas, y todavía nos cobran el agua normal ellos, ya estamos hasta la madre porque no nos dan el servicio potable, mensual», reclamó la señora González.