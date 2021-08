Bob Dylan acusado de abusar de una menor

México.- Mon Laferte anunció a través de sus redes sociales que se encuentra embarazada, después de estar por un año intentándolo.

La cantante chilena de 38 años publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece con un vestido largo con olanes de color rosa.

En la publicación puso que por fin lo logró tras estar un año intentándolo y tomando hormonas para lograrlo.

“Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así”, escribió Mon Laferte.