Boca del Río dispondrá de 4 mdp para bacheo

Boca del Río, Ver.– Durante las últimas semanas se han presentado varias precipitaciones pluviales en el municipio de Boca del Río, situación que ha incrementado los baches en las calles de la ciudad, es por ello que el alcalde, Juan Manuel Unanue Abascal aseguró que, destinarán 4 millones de pesos para combatir la problemática.

«Hay calles, sobretodo calles secundarias que fueron pavimentadas hace muchos años, que ya con cualquier lluvia sufren afectaciones, son las que estamos atendiendo, a mí me envían fotos, me envían un reporte por redes sociales, o a través, repito, de la dirección de Atención Ciudadana, y actuamos de inmediato para no generar problemas a los habitantes, y a los que circulan por la ciudad de Boca del Río», subrayó.