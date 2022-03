Bomberos de Coatepec vendían el agua, por eso hubo cambios: Cuitlláhuac García

El Lencero, Emiliano Zapata, Ver.- La destitución de Diego Solano como comandante de Bomberos de Coatepec así como de algunos de sus colaboradores se debió a qué vendían el agua que les suministraba el Ayuntamiento, dio a conocer el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

«El acuerdo que el alcalde les ofreció es que ya no cobrarán el agua porque el agua resulta que la da el municipio al cuerpo de bomberos y ellos la vendían. Les dijo que eso ya no y a cambio de que eso ya no sucediera, él les iba a ofrecer un ingreso fijo a casa elemento y que se transparente los servicios que ellos ofrecen».