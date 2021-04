Bomberos piden ser vacunados contra COVID; siguen exponiéndose al trasladar a pacientes positivos

Xalapa, Ver.- A poco más de un año de la llegada de la pandemia por el coronavirus, en Xalapa sigue aumentando el comercio informal como alternativa al desempleo.

La venta de comida y de diferentes productos en las calles, tianguis y a través de las redes sociales ha crecido considerablemente.

Aunque el área de Comercio del Ayuntamiento en esta capital no cuenta con un porcentaje exacto de este incremento, sus titulares refieren que es notorio y que hay tolerancia por la emergencia sanitaria.

«No tenemos como tal el dato, lo que sí tenemos es un padrón en construcción de vendedores. En su mayoría ya estaban. Los tianguis han tendido a crecer. Mucha gente que hace estas ventas tiende a ir a los tianguis de manera temporal. Es una alternativa a la que la propia ciudadanía ha optado por generar ventas, pero también en internet. Vemos mucha venta en internet», refirió el subdirector de Comercio del Ayuntamiento, Oshman Seth Escudero Ramírez.

Foto: Héctor Juanz

El regidor Francisco González Villagómez precisó que es en la zona sur de la ciudad donde es notoria la venta de comida en la vía pública: «En la zona sur es donde más aumentó la venta de antojitos y de otros productos. Algunos hasta en los mismos coches están vendiendo como medida complementaria a lo que están ganando».

En la zona centro también es notable la gente de comida rápida, principalmente los jóvenes venden postres, tortas, pero también los adultos ofertan en los locales distintos productos.

Raúl Rojas vende muffins de chocolate en las calles del centro y cuenta que aumentó su competencia durante el último año por la pandemia:

«Hace dos años que yo vendía no había pandemia y sí había gente vendiendo, ahora veo más gente con comida. Vendía hace como dos años cuando estaba estudiando, de ahí terminé, conseguí trabajo y estuve fuera un año más o menos. Cuando empezó la pandemia terminó mi trabajo. Yo me dedicaba a la importación y exportación de aguacate. Me fui con un familiar a México a atender una cancha de tenis, pero ahorita ando viendo lo de un trabajo aquí, lo de una plaza. En lo que me contestan ando vendiendo en las tardes».

Respecto a los tianguis, se reporta un crecimiento que las autoridades buscan contener para evitar que los líderes de las organizaciones de vendedores aprovechen la crisis para hacerse de nuevos espacios.

Foto: Héctor Juanz

«Estamos en una dinámica de contención, en el sentido de que tampoco buscamos la afectación a las vialidades, a la ciudadanía o al comercio establecido. Entendemos que es una situación anormal y temporal, tampoco es una situación que vaya a durar de aquí a la posteridad», dijo el subdirector de Comercio.

Francisco González Villagómez dijo que si bien las autoridades han sido tolerantes, se estima regular de nueva cuenta al comercio informal a mitad del año.

Por Héctor Juanz