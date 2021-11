Boqueños piden más patrullaje en colonias populares

Boca del Río, Veracruz.- Al primer minuto de este viernes, arrancó campaña en Boca del Río el candidato a la dirigencia del Comité Directivo Estatal del PAN, Tito Delfín Cano, acompañado por su compañera de fórmula a la secretaría general, Indira Rosales San Román; así como miembros de su planilla.

Correspondió al alcalde electo de Boca del Río, Juan Manuel Unánue dar la bienvenida, en un evento presidido por jóvenes, a la planilla encabezada por Tito Delfín.

Tito Delfín, afirmó que el arranque de su campaña la inicia en Boca del Río por dos razones; la primera, porque en este municipio se ha marcado el camino y se ha dejado una clara huella de que se puede gobernar de manera adecuada con los gobiernos de Acción Nacional.

Y añadió que en segundo lugar, es porque está convencido de que el PAN hoy más que nunca necesita trabajar con las y los jóvenes en el Estado.

Tito Delfín exhortó a los panistas a trabajar juntos para lograr el triunfo para cambiar a Veracruz.

“Los invito que a partir de hoy y hasta el 19 de diciembre nos convertimos en soldados de la democracia, que invitemos a nuestras amigas y amigos en todo el estado, jóvenes y no tan jóvenes, a participar en esta importante elección, no podemos permitir que Acción Nacional pierda el rumbo, no podemos permitir que Acción Nacional no se reconstruya, y que tenga la oportunidad de competir en el 2024”, exhortó.