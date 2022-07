Boris Johnson renuncia como primer ministro del Reino Unido

Cipolletti, Arg. – María Agustina Fernández, la chica de 19 años víctima de una brutal golpiza durante un supuesto asalto cuando estaba por cenar con un amigo en la localidad de Cipolletti, murió en las últimas horas de este martes y la familia comunicó que donará los órganos de la joven pampeana.

Organizaciones de mujeres realizarán una marcha de antorchas este miércoles a las 19:30 en la plaza San Martín, en la ciudad rionegrina.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado en una casa de la calle Confluencia al 1300, en un complejo donde Agustina alquilaba un departamento. Pero el ataque se dio en la planta baja, en el que vive un amigo con quien iba a compartir una cena.

Oriunda de Santa Rosa, La Pampa, la víctima se radicó en Cipolletti en marzo pasado para iniciar sus estudios universitarios en la carrera de Medicina.

Eran cerca de las 20 cuando su amigo -de acuerdo a la versión que dio a la Policía- salió a comprar comida. Ella se quedó en la casa y, en ese momento, fue interceptada por delincuentes que la golpearon y escaparon con los celulares de ambos y ahorros de él.

Al regresar, el joven -siempre según su relato- la encontró inconsciente y ensangrentada tirada en el piso.

Una ambulancia trasladó a la víctima hasta el hospital local Pedro Moguillansky, donde permanecía internada en terapia intensiva, en estado crítico, intubada. Entre otras heridas, sufrió un traumatismo encéfalo craneano.

Una de las teorías es que la chica se resistió porque en las manos tiene marcas compatibles con un intento de defensa. Hasta el momento, no hay detenidos.

La investigación quedó en manos del fiscal Martín Pezzetta, que ahora apunta a corroborar la versión que dio el amigo de la chica. En el lugar trabajó el gabinete de Criminalística y la Brigada de Investigaciones.

«No entra en mi cabeza, no lo puedo entender la tremenda golpiza que le dieron. Pido justicia y que la Policía siga actuando como lo está haciendo. A mí no me cierra nada de lo que pasó», advirtió Silvana Cappello (41), madre de la víctima.