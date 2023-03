Botulismo: Averigua qué es y cuáles son sus síntomas

México.– Descubre lo que te espera el presente martes 14 de marzo de 2023 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

ARIES

Una buena jornada para quienes usan de toda su creatividad para realizar su trabajo, será un día de inspiración y de muchas ideas, aprovecha este buen momento para poder explorar nuevos caminos para llegar a terminar tu trabajo, será algo muy provechoso de hacer.

Quienes necesiten despejar un poco su mente, un buen panorama para el día de hoy es asistir a algo que enriquezca su mente y les dé nuevas perspectivas del mundo, siempre asistir al teatro, a una exposición de arte o a un concierto es algo muy positivo para nuestros sentidos y nuestro espíritu.

Una persona muy importante para tu vida necesita un sabio consejo y tú puedes dárselo.

Agradece siempre a la persona que tienes a tu lado lo que hace por ti, recuerda que aunque lo haga sin el interés de recibir recompensa, está en ti el darle las gracias por los buenos gestos y su apoyo.

TAURO

El éxito está esperando por ti, solo debes avanzar más y visualizar la meta a la que quieres llegar, no te detengas por nada del mundo en el camino que estás recorriendo, ya casi puedes saborear los frutos de tu trabajo, solo debes aplicarte un poco más y lo conseguirás.

Una persona muy buena te dará un consejo con respecto a esta materia el día de hoy, aprovecha lo que te dirá y ponlo en práctica, podrías incluso tener muy buenos resultado más adelante si lo haces.

En el trabajo tienes una jornada muy buena, recibirás felicitaciones de parte de alguien muy importante, lo que te llevará a seguir haciendo un mejor trabajo cada día.

En el amor estás logrando conquistar a la persona que deseas, muy pronto podrían formalizar esa relación y será algo muy bueno para ambas partes, ya que buscan estabilidad y la tendrán.

GÉMINIS

Estás dejando de lado las malas opiniones de los demás y eso es algo muy positivo, te proyectará grandes beneficios en el futuro, debes seleccionar las cosas que te hagan bien y dejar de lado lo que te esté obstaculizando el camino que llevas, no dejes que otros se interpongan a tu éxito, vas por un buen sendero hacia lo que siempre has querido.

Tienes que hacer mejoras en tu casa, pero estás con poco dinero para hacerlo, puedes pedir un crédito o un préstamo el día de hoy, pero debes explorar las opciones que te ofrece el mercado, no tomes una decisión a tontas y a locas sobre este tema, podrías terminar lamentando esto el día de mañana.

Una persona que está fijando sus ojos en ti te hará una invitación el día de hoy, es probable que no sea de tu gusto, pero aun así dale una oportunidad.

CÁNCER

Es una muy buena jornada para investigar las posibilidades que te está ofreciendo la vida, si estás en una etapa de estudios, esto es muy relevante e importante, por lo que debes tomar consciencia de las puertas que comienzan a abrirse.

Tienes una muy buena posibilidad de conocer a alguien que se convertirá en una persona muy importante para ti, han hecho el primer contacto, ahora solo falta concretar.

Estás en un momento muy bueno para escuchar las ideas de otros y aplicarlas a tu vida, podrías tener la posibilidad de recibir un consejo muy importante el día de hoy, no dejes pasar la oportunidad.

Estás enfrentando algunas dificultades en la relación que llevas hace años, pero todo se debe a que no estás escuchando bien lo que te dice tu pareja, no dejes que esto siga sucediendo, a veces es bueno callar y escuchar lo que el otro debe decir.

LEO

Si has conocido a alguien recientemente, no dejes que la ansiedad te haga hacer tonterías o decir cosas que le alejarán de ti, es mejor que te dejes llevar por la corriente en este momento y que la relación vaya fluyendo sola, no dejes que se escape una buena posibilidad de volver a amar.

Si estás en una relación hace un largo tiempo, entonces es momento de que ambos dejen que la corriente los lleve a un lugar mucho mejor, están en un buen momento para hacerlo, no trates de cambiar las cosas malas de tu pareja, las personas no cambian, solo se modifican en el tiempo, mucho mejor intenta que mejore de a poco.

Una persona que no ves hace mucho tiempo te enviará un mensaje, es probable que quiera reunirse el día de hoy, si tienes tiempo hazle un espacio en tu agenda, tienen mucho que hablar.

VIRGO

Estás dejando que la vida se vaya sin hacer algo por ti y por las cosas que crees fuertemente, no dejes que esto suceda, tienes muchos planes de vida que necesitas concretar, no dejes que se vayan las oportunidades de hacerlos realidad.

Una persona muy importante está buscando a alguien para que le ayude en un trabajo y ha pensado en ti, no dejes de aceptar la oferta que te propondrá.

Podrías tener una muy buena jornada en el trabajo, por lo que si te dan un trabajo importante para hacer, no dejes de cumplir bien la tarea, no seas del tipo de persona que cuestiona todo lo que le dan por hacer, muchas veces es mejor callar y realizar la tarea tal cual te la han encomendado.

Tienes una persona en tu vida que quiere formar algo contigo, no dejes que se vaya la oportunidad.

LIBRA

La comparación muchas veces no es buena, te hace sentir mal frente a lo que otros tienen y lo que tú aún no has adquirido en tu vida, pero hoy es momento de comenzar a observar lo que otros han logrado, si bien no tienes las mismas fortalezas o habilidades de otros, nadie las tiene, eres alguien con tus propios talentos y tienes mucho que aportar, todos somos únicos en el mundo, pero siempre es bueno aprender del ejemplo de nuestros pares.

Es importante que el día de hoy comiences a trazar caminos que te lleven a lo que siempre has querido, no dejes de hacer esto, porque podrías llegar muy lejos si te lo propones.

Recibirás un mensaje muy importante el día de hoy, podría ser una noticia que estás esperando hace algún tiempo, disfrútalo.

Una persona ha puesto sus ojos en ti, pero no te has dado cuenta, comienza a mirar más.

ESCORPIO

Un gran momento para conectar con otras personas y para hacer tratos de negocios, es probable que hoy tengas la oportunidad de firmar algún documento importante, por lo que tendrás una jornada muy exitosa en esta materia.

Tienes que poner más seriedad en lo que estás estudiando o en el trabajo que estás realizando, recuerda que somos lo que entregamos y también seremos lo que nos esforcemos ahora por lograr más adelante, necesitas concentrarte mucho más.

Estás en un momento muy bueno para conocer a una persona nueva, solo debes ver las señales que te irá poniendo la vida para lograrlo.

No dejes que se vaya una oportunidad laboral muy buena que podría aparecer el día de hoy, tienes que poner todo de tu parte para lograr obtener el puesto que deseas.

Estás con una deuda importante, debes buscar la manera de pagarla antes que comience a subir.

SAGITARIO

Dejar de lado el estrés que nos provocan las obligaciones y las preocupaciones de todo el día parece una tarea difícil, pero estás logrando relajarte y eso es muy bueno.

Tienes un buen grupo, son de fiar, por lo que no temas a contar algunos proyectos que tienes, tendrás mucho apoyo por parte de los que te rodean, así como también algunas ideas que podrían darte para mejorar lo que ya tienes en mente.

No dejes de realizar un análisis sobre lo que has logrado hasta el momento, siempre es bueno observar desde afuera lo que hacemos, para así dejar de cometer errores, hazlo con calma y no te eches a morir si te das cuenta que has cometido algunos errores.

Debes tomar la iniciativa en el amor en este momento, la persona que quieres podría responder de muy buena manera si lo haces, a veces debemos ser nosotros quienes demos el primer paso.

CAPRICORNIO

No dejes que las mentiras que te han dicho en el pasado te afecten en este momento, estás desconfiando de alguien que no tiene malas intenciones contigo, todo porque has perdido la capacidad de confiar en las personas nuevas que entran o quieren entrar a tu vida.

Si alguien en el pasado te ha hecho daño o te ha engañado, no significa que se va a repetir la historia, por ello el día de hoy procura tener una conversación sincera con esa persona que estás conociendo y deja salir tus miedos, te entenderá y podrán seguir una sana relación en el futuro.

No dejes de visitar a una persona de tu familia que está pasando por un mal momento, si no puedes darle una visita, entonces hazle un llamado, le harás feliz.

Tienes muy buenas opciones laborales frente a tus ojos, pero te cuesta decidir por cuál optar, no dejes de ir por la que más te convenga, sabes cuál es.

ACUARIO

Estás teniendo algunas dudas con respecto a una decisión que tomaste hace algún tiempo, no decaigas, fue algo bueno por lo que optaste, es solo que a veces las cosas buenas o los resultados positivos tardan en llegar, no dejes que esto te afecte, sigue peleando por lo que quieres.

Una persona que está acostumbrada a que le hagan todo sin mover un dedo te pedirá un favor, aprovecha de darle una lección y hazle trabajar un poco por lo que te está pidiendo, será bueno para ella.

Tienes una persona en mente y no la puedes sacar de tu cabeza, pero no estás haciendo nada por ello, es momento de comenzar a atreverte a dar pasos firmes con respecto a este tema, no puedes quedarte ahí mientras se te escapa la oportunidad de amar.

No dejes de consumir vegetales y frutas, están faltando en tu dieta.

PISCIS

Un buen día para pasarlo con los amigos y la familia, tienes la posibilidad de tener una jornada muy buena junto a los que más quieres, no dejes pasar la oportunidad de realizar una cena o una comida con tus seres queridos.

En el trabajo tendrás que pasar una prueba referente al trabajo en equipo y la cooperación, debes tener consciencia que para lograr buenos resultados siempre vas a necesitar de otros, si tomas nota de esto, no tendrás problemas para sortear cualquier dificultad.

Estás en un momento muy positivo para comenzar a cambiar tu vida, solo debes darle la entrada a personas que antes creías que no tenían mucho que ver contigo, pero que en verdad pueden aportar mucho a tu vida, no dejes que se vaya la posibilidad de conocer gente nueva.

Una persona está pensando en ti, pero tiene miedo a decírtelo, pronto tomará el valor para hablarte.

Con información de MhoniNoticias