Braulio García Nieva se compromete a gestionar proyectos urbanos para mejorar la calidad de vida de familias de Alto Lucero

Tuxpan, Ver. – A pesar de los tiempos difíciles que se viven derivado de la sequía prolongada que se está viviendo, no solo en el municipio, sino en todo el estado y el país, los agricultores han sembrado maíz, chile, frijol, arriesgando que la cosecha no se logre, ello porque la tierra ya no es tan fértil como antes, el agua se está escaseando y las lluvias siguen sin llegar.

De las más de mil hectáreas que se tienen sembradas en la región de frijol y chile, menos del 50 por ciento de estas se estarán cosechando ya que el resto se perdió por la falta de agua, explicó el líder Agrario Rubén Cruz Sagastume.

Foto: Noreste

Mencionó que para que se puedan librar las cosechas se necesitan lluvias intensas, de lo contrario solo se moja la superficie de la tierra, mientras que el resto queda totalmente seco, lo que no genera provecho para la agricultura ni para la ganadería.

“Necesitamos lluvias fuertes, una llovizna ligera solo mojan unos 5 centímetros de tierra, y el resto está seco, por ello la importancia de las lluvias fuertes esto permite que lo que se tiene sembrado adsorba nutrientes que permitan su crecimiento, además de que estos tendrán un crecimiento adecuado para su comercialización” explicó.

Comentó que son muy pocas las hectáreas destinadas a la siembra de frijol y chile ya que estas rápidamente se pierden durante la temporada de estiaje, y solo es utilizada para el autoconsumo de las familias.

Por Martha Hernández

También te puede interesar ver: Estudiantes de la región Poza Rica-Tuxpan participan en la “Jornada de Vacunación” a maestros