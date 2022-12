Brenda Canché recupera a su bebé después de tres meses de robado

Veracruz, Ver.– Tres meses de dolor, sufrimiento y angustias tuvo que pasar Brenda Lizbeth Canché Castañeda, madre a la que le fue robado su pequeño a 17 días de nacido.

El pasado sábado, el DIF municipal de Boca del Río hizo entrega del pequeño a la madre de familia.

Cabe recordar que la abuela paterna del menor robó al recién nacido y lo registró con sus apellidos, para luego desaparecer, por lo que la madre, Brenda Lizbeth, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Brenda Lizbeth dijo que la Fiscalía General de Veracruz poco había hecho sobre su denuncia, hasta que el caso se hizo mediático y días después le fue informado que el pequeño se encontraba bajo el resguardo del DIF municipal de Boca del Río en la casa Santa Ana, por lo que el pasado sábado le fue devuelto su bebé.

«A la manera de que se hizo público, sí salieron varias personas, salió una nuera suya que anteriormente tenía, que igual le intentó hacer lo mismo, por lo cual tiene antecedentes penales por secuestro, la señora, poco a poco ahora sí que yo siento que investigue más que la Fiscalía, y entregue lo que tenía que entregar, y yo no entendía porque no habían arrestado a la señora, pero pues me decían, es que es un proceso y así (…) no, no la arrestaron, por lo que tengo entendido cancelaron lo de la retención de ella o algo así», culminó.