Britney Spears celebra con sus fans, la compra de su primer iPad

México. – El comediante Jorge Falcón anunció su retiro de los escenarios tras una larga carrera en el medio del espectáculo.

“A mí en lo personal no me gustaría que me pasaran al escenario a trabajar con un tanque de oxígeno o con muletas. A mí, porque cada quien tiene su modo de pensar y vivir, pero yo prefiero retirarme invicto, lleno de amigos, de salud”, expresó.