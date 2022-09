México.– El argentino Diego Cocca anunció que renunciará a ser entrenador del bicampeón Atlas al terminar el torneo Apertura 2022 del futbol mexicano y descartó los rumores que lo vinculan como nuevo director técnico del Sporting de Gijón de la segunda división española.

“Siempre se va a hablar de posibilidades sobre todo cuando un técnico sale de un lugar con éxito, pero (el Sporting) no es lo que estoy pensando, no es lo que me mueve en este momento. Lo que me mueve es cerrar bien con este equipo y dejar en claro a la gente del Atlas que me voy para que la institución siga creciendo y no por tener otro proyecto“, explicó el estratega de 50 años.