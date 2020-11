Bruno Venegas – Persecución política

Por José Sobrevilla

Sin saberlo, la culpa la tuvo el General Salvador Cienfuegos Zepeda porque, por su detención, la periodista veracruzana Adriana Muñoz Cabrera e Isabel Arvide Limón establecieron un controvertido intercambio de opiniones que llevó a esta última a bloquearla en Twitter. Cosa que Adriana –así como su representación legal– tomaron como violación a su derecho al acceso a la información y, por ende, a sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución General de la República y los Tratados internacionales. Lo anterior resultó por la crítica que la veracruzana hizo a la cónsul en Estambul por el tema mencionado, en donde la funcionaria federal, ha dicho Adriana, “hizo a un lado sus posición de servidora pública y se erigió como periodista sobre el caso”.

Isabel Arvide, ex compañera de las conferencias mañaneras y quien concedió en la Ciudad de México una entrevista a Noreste.net, a este corresponsal, cuenta con una amplia trayectoria periodística, sobre todo en la fuente militar, muy cuestionada por muchos, pero sobre todo –como lo señala en el texto mencionado– tiene la amistad de Andrés Manuel López Obrador ya que ambos son tabasqueños y, presuntamente, hoy, sin experiencia diplomática, la tiene como Cónsul en Estambul, Turquía.

Sin embargo, Adriana Muñoz es también una periodista con una trayectoria regional muy importante; ha sido columnista en Notiver, titular de la 2ª Emisión de RN noticias y colaboradora de otros medios como Más Latina 96.5 FM, Ventanaver.mx, Cambio Digital y Versiones.mx.

La demanda fue presentada el 16 de octubre pasado por Jorge Reyes Leo, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, quien asegura que ya existe jurisprudencia en materia de bloqueos en Twitter pero que, en el caso de México, sienta un precedente por la representación que tiene Arvide Limón como funcionaria del Estado mexicano. “El amparo que nos ocupa está ya admitido y el acuerdo es de fecha 4 de noviembre donde el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz ha señalado las 10:50 horas AM del día 10 de diciembre para la celebración de la audiencia constitucional», declaró a El Universal (08/11/2020).

“No nos debemos olvidar que ser periodista no significa ser intocable, pero también debemos tener presente que cuanto nos invitan a formar parte de un gobierno, cualquiera que sea el nivel, nos convertimos en funcionarios o empleados lo cual no es malo, al contrario, si se logra eso es porque nos avala nuestra trayectoria, no obstante a veces se nos olvida que debemos ser institucionales y nuestras opiniones no se deben emitir como ciudadanos o periodistas sino como representantes de la función pública, esa es la gran diferencia pero en algunos casos, como en el de la colega Cónsul en Estambul, parece no lo tiene claro”, acertadamente dijo Adriana a Versiones (noviembre 8/2020).

Esta es opinión personal del columnista

